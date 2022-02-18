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Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе
Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:35
2022-02-18T11:52
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
донбасс
министерство обороны украины
алексей резников
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая."Сейчас могут озвучиваться разные данные, разные даты каких-то событий и разные сценарии. Но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом", - заявил Резников в ходе выступления в Верховной раде в пятницу.Вместе с тем он сказал, что Киев не подтверждает отвод российских войск от украинской границы, "идет перемещение сил и средств". Резников утверждает, что сейчас на российско-украинской границе якобы находятся около 129 тысяч российских военных наземного компонента, вместе с морской и авиационной компонентой 149 тысяч военных.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донбасс, министерство обороны украины, алексей резников
11:35 18.02.2022 (обновлено: 11:52 18.02.2022)
 
Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе

Глава Минобороны Украины Резников: вероятность масштабной эскалации в Донбассе невысокая

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая.
"Сейчас могут озвучиваться разные данные, разные даты каких-то событий и разные сценарии. Но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом", - заявил Резников в ходе выступления в Верховной раде в пятницу.
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Вместе с тем он сказал, что Киев не подтверждает отвод российских войск от украинской границы, "идет перемещение сил и средств". Резников утверждает, что сейчас на российско-украинской границе якобы находятся около 129 тысяч российских военных наземного компонента, вместе с морской и авиационной компонентой 149 тысяч военных.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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