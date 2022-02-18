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Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе

Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

Глава Минобороны Украины оценил вероятность масштабной эскалации в Донбассе

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:35

2022-02-18T11:35

2022-02-18T11:52

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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая."Сейчас могут озвучиваться разные данные, разные даты каких-то событий и разные сценарии. Но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом", - заявил Резников в ходе выступления в Верховной раде в пятницу.Вместе с тем он сказал, что Киев не подтверждает отвод российских войск от украинской границы, "идет перемещение сил и средств". Резников утверждает, что сейчас на российско-украинской границе якобы находятся около 129 тысяч российских военных наземного компонента, вместе с морской и авиационной компонентой 149 тысяч военных.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220218/diversanty-1773507767.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донбасс, министерство обороны украины, алексей резников