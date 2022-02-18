https://ria.ru/20220218/donbass-1773508120.html

В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВСУ у линии разграничения

В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВСУ у линии разграничения - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВСУ у линии разграничения

Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:17

2022-02-18T11:17

2022-02-18T11:41

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ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе."В районах населенных пунктов Трехизбенка, Красная Талаковка, Троицкое (под контрольные Киев – ред.) и Золотое (спорный город в Донбассе – ред.) в течение недели отмечена значительная активность беспилотной авиации противника, которая выполняет мероприятия контроля маскировки на передовых позициях 57-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 24-й и 30-й отдельных механизированных бригад (украинских силовиков – ред.)", - заявил Филипоненко.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/obstrel-1773512872.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773504200.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины