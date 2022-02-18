https://ria.ru/20220218/donbass-1773480232.html

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ

Силовики вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T08:38

2022-02-18T08:38

2022-02-18T09:27

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Силовики вновь обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его словам, украинские военные стреляли по подконтрольным республике населенным пунктам Молочный и Веселенькое, а также по району Зеленая Роща в пригороде Луганска из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометов.Ранее в Народной милиции ЛНР рассказали, что силовики с начала суток атаковали два села. Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220217/obstrel-1773451055.html

луганская народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк