08:18 18.02.2022 (обновлено: 08:37 18.02.2022)
Володин прокомментировал слова Зеленского о переговорах с ДНР и ЛНР
Спикер Госдумы Володин заявил, что Зеленский фактически отказался от Минских соглашений
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своими словами об отказе от переговоров с ДНР и ЛНР фактически отказывается от выполнения минских договоренностей, сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Кроме того, Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения минских договоренностей", - написал Володин в своем Telegram-канале.
В четверг Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском, поскольку "это бессмысленно, и они ничего не решают". Он считает, что желание РФ выставить их субъектами только затягивает процесс.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Вчера, 17:52Зеленский назвал Минские соглашения бездарными
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.