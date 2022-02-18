Ректор Калифорнийского университета ушел в отставку после скандала
Ректор Калифорнийского университета ушел в отставку после скандала о домогательствах
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuЛос-Анджелес, Калифорния
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Лос-Анджелес, Калифорния. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Ректор Университета Калифорнии Джозеф Кастро ушел в отставку на фоне критики его действий в отношении бывшего заместителя, обвиненного в сексуальных домогательствах в 2020 году, сообщает газета Los Angeles Times.
Кастро стал объектом критики после сообщений о том, что, будучи главой университета в городе Фресно, он не предпринял никаких действий против заместителя по делам студентов Фрэнка Ламаса, которого с 2014 года неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Лишь после очередной жалобы в 2019 году университет начал расследование, которое привело к мировому соглашению, по которому Ламас получил выплату в размере 260 тысяч долларов и покинул университет. Кастро также предоставил Ламасу хорошее рекомендательное письмо, не раскрывая результатов университетского расследования, подтверждающих обвинения в домогательствах.
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"Для меня была большая честь работать в Калифорнийском государственном университете более восьми лет, в том числе в качестве его восьмого ректора, и решение уйти в отставку стало самым трудным в моей профессиональной жизни", - говорится в заявлении Кастро.
Как отметил Кастро, хотя он не согласен со многими обвинениями в свой адрес, он считает свой уход необходимым, чтобы университет мог "сосредоточиться непосредственно на своей образовательной миссии и важной работе, которую еще предстоит проделать".
Отставка вступает в силу непосредственно после подачи заявления. Совет попечителей начал обсуждение вопроса о назначении нового ректора.
Университет Калифорнии не первый раз связан со скандалами о сексуальных домогательствах. Ранее СМИ сообщали о судебных претензиях со стороны более чем 200 женщин, которые утверждали, что подверглись домогательствам со стороны бывшего университетского гинеколога Джеймса Хипса. В рамках урегулирования жалоб университет обязался заплатить почти четверть миллиарда долларов.
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