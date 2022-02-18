https://ria.ru/20220218/domogatelstva-1773497751.html

Ректор Калифорнийского университета ушел в отставку после скандала

Ректор Калифорнийского университета ушел в отставку после скандала - РИА Новости, 18.02.2022

Ректор Калифорнийского университета ушел в отставку после скандала

Ректор Университета Калифорнии Джозеф Кастро ушел в отставку на фоне критики его действий в отношении бывшего заместителя, обвиненного в сексуальных... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:36

2022-02-18T10:36

2022-02-18T10:36

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Ректор Университета Калифорнии Джозеф Кастро ушел в отставку на фоне критики его действий в отношении бывшего заместителя, обвиненного в сексуальных домогательствах в 2020 году, сообщает газета Los Angeles Times.Кастро стал объектом критики после сообщений о том, что, будучи главой университета в городе Фресно, он не предпринял никаких действий против заместителя по делам студентов Фрэнка Ламаса, которого с 2014 года неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Лишь после очередной жалобы в 2019 году университет начал расследование, которое привело к мировому соглашению, по которому Ламас получил выплату в размере 260 тысяч долларов и покинул университет. Кастро также предоставил Ламасу хорошее рекомендательное письмо, не раскрывая результатов университетского расследования, подтверждающих обвинения в домогательствах."Для меня была большая честь работать в Калифорнийском государственном университете более восьми лет, в том числе в качестве его восьмого ректора, и решение уйти в отставку стало самым трудным в моей профессиональной жизни", - говорится в заявлении Кастро.Как отметил Кастро, хотя он не согласен со многими обвинениями в свой адрес, он считает свой уход необходимым, чтобы университет мог "сосредоточиться непосредственно на своей образовательной миссии и важной работе, которую еще предстоит проделать".Отставка вступает в силу непосредственно после подачи заявления. Совет попечителей начал обсуждение вопроса о назначении нового ректора.Университет Калифорнии не первый раз связан со скандалами о сексуальных домогательствах. Ранее СМИ сообщали о судебных претензиях со стороны более чем 200 женщин, которые утверждали, что подверглись домогательствам со стороны бывшего университетского гинеколога Джеймса Хипса. В рамках урегулирования жалоб университет обязался заплатить почти четверть миллиарда долларов.

https://ria.ru/20211206/kuomo-1762309498.html

https://ria.ru/20211122/domogatelstva-1760233425.html

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в мире, фресно, калифорния