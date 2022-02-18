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Когда доллар снова будет стоить 70 рублей
Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей - РИА Новости, 18.02.2022
Когда доллар снова будет стоить 70 рублей
На рубль сейчас оказывают влияние несколько факторов, главный из которых - геополитика. Договориться политики смогут, но это процесс небыстрый, и, вероятно,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:18
2022-02-18T03:18
2022-02-18T03:18
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На рубль сейчас оказывают влияние несколько факторов, главный из которых - геополитика. Договориться политики смогут, но это процесс небыстрый, и, вероятно, произойдет не раньше, чем к концу года, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.Сейчас валютный рынок волатилен. Новости о том, что вторжения России на Украину не произошло, укрепили рубль с 77 до 75 рублей за доллар. Однако днем позже на геополитических новостях он вновь ослаб до 76 рублей.Он напомнил, что достижение политических договоренностей происходит не за один день, однако велика вероятность того, что к концу года это все же произойдет. Тогда рубль может укрепиться до 70 за доллар и даже ниже, уверен Тузов.
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экономика, россия, украина, доллар
Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить 70 рублей
Эксперт Тузов спрогнозировал падение доллара до 70 рублей не раньше конца года