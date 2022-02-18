Вооруженные силы ДНР находятся в полной боевой готовности, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: вооруженные силы готовы и способны защитить гражданское население
Глава ДНР Денис Пушилин
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики находятся в полной боевой готовности, способны защитить гражданское население, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
"Вооруженные силы Донецкой народной республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, при обстрелах противника населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан", - сказал он.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
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Опубликовано: Кирилл Волков