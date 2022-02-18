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Вооруженные силы ДНР находятся в полной боевой готовности, заявил Пушилин
Вооруженные силы ДНР находятся в полной боевой готовности, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.02.2022
Вооруженные силы ДНР находятся в полной боевой готовности, заявил Пушилин
Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики находятся в полной боевой готовности, способны защитить гражданское население, заявил в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:36
2022-02-18T16:36
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики находятся в полной боевой готовности, способны защитить гражданское население, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные силы Донецкой народной республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, при обстрелах противника населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан", - сказал он.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:36 18.02.2022
 
Вооруженные силы ДНР находятся в полной боевой готовности, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: вооруженные силы готовы и способны защитить гражданское население

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики находятся в полной боевой готовности, способны защитить гражданское население, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
"Вооруженные силы Донецкой народной республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, при обстрелах противника населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан", - сказал он.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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