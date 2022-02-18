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Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 14 мин, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 14 мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.02.2022
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 14 мин, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили в пятницу по окраинам Донецка 14 мин, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:39
2022-02-18T13:39
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили в пятницу по окраинам Донецка 14 мин, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 11.47 до 12.22 мск зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Старомихайловка. Выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/prizyv-1773432572.html
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина
13:39 18.02.2022
 
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 14 мин, заявили в ДНР

Представитель ДНР в СЦКК: украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 14 мин

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили в пятницу по окраинам Донецка 14 мин, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 11.47 до 12.22 мск зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Старомихайловка. Выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 20:33
В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 17:41
В ДНР заявили, что морпехи ВСУ тренируются вести бои в городских условиях
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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