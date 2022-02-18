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ВСУ выпустили почти 70 мин и снарядов, заявили в ДНР
ВСУ выпустили почти 70 мин и снарядов, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.02.2022
ВСУ выпустили почти 70 мин и снарядов, заявили в ДНР
Украинские силовики в пятницу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 68 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель ДНР... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:52
2022-02-18T10:18
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
владимир зеленский
родион мирошник
алексей резников
украина
киев
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 68 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 5.30 до 9.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Новоласпа, Горловка, Дзержинское, Доломитное, Верхнетоецкое. Всего выпущено 68 мин и снарядов калибром 122 и 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Как передает корреспондент РИА Новости, на улице Стратонавтов в Донецке видны "следы" утренних обстрелов, есть разрушения жилого массива. Улица находятся рядом с Донецким аэропортом, оттуда слышны выстрелы.Две подстанции были повреждены в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, более 200 абонентов остаются без света, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативной информации, в результате нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины была обесточена трансформаторная подстанция, питающая поселок шахты Изотова. На данный момент подстанция переподключена к другой линии в аварийном режиме... В результате обстрела по Верхнеторецкому была повреждена трансформаторная подстанция "Раздольная" 35кВ. На данный момент более 200 абонентов населенного пункта Верхнеторецкое и населенного пункта Красный партизан остаются без электроэнергии",- сказал представитель ведомства.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/prizyv-1773432572.html
https://ria.ru/20220217/evakuatsiya-1773295077.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир зеленский, родион мирошник, алексей резников, украина, киев, вооруженные силы украины
09:52 18.02.2022 (обновлено: 10:18 18.02.2022)
 
ВСУ выпустили почти 70 мин и снарядов, заявили в ДНР

Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили почти 70 мин и снарядов по территории ДНР

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 68 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 5.30 до 9.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Новоласпа, Горловка, Дзержинское, Доломитное, Верхнетоецкое. Всего выпущено 68 мин и снарядов калибром 122 и 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию
Как передает корреспондент РИА Новости, на улице Стратонавтов в Донецке видны "следы" утренних обстрелов, есть разрушения жилого массива. Улица находятся рядом с Донецким аэропортом, оттуда слышны выстрелы.
Две подстанции были повреждены в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, более 200 абонентов остаются без света, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной информации, в результате нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины была обесточена трансформаторная подстанция, питающая поселок шахты Изотова. На данный момент подстанция переподключена к другой линии в аварийном режиме... В результате обстрела по Верхнеторецкому была повреждена трансформаторная подстанция "Раздольная" 35кВ. На данный момент более 200 абонентов населенного пункта Верхнеторецкое и населенного пункта Красный партизан остаются без электроэнергии",- сказал представитель ведомства.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
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Вчера, 12:24
Украина готовит эвакуацию офиса Зеленского и Рады, заявили в ДНР
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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Вчера, 19:49
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийРодион МирошникАлексей РезниковУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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