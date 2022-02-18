15:42 18.02.2022 (обновлено: 16:11 18.02.2022)
Диверсанты планировали подорвать емкости с хлором у Горловки, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила, что диверсанты хотели подорвать емкости с хлором у Горловки
Военнослужащий ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки.
Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
В Народной милиции пояснили, что вдоль лесополосы вблизи населённого пункта Железная Балка наблюдатели ДНР выявили перемещение двух групп специального назначения вооружённых сил Украины в количестве 10 и 12 человек.
"Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств... По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера. По всей видимости, с помощью неё боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения поставленной задачи", - говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Народной милиции ДНР.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.