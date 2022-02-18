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Диверсанты планировали подорвать емкости с хлором у Горловки, заявили в ДНР
Диверсанты планировали подорвать емкости с хлором у Горловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.02.2022
Диверсанты планировали подорвать емкости с хлором у Горловки, заявили в ДНР
Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:42
2022-02-18T16:11
в мире
владимир зеленский
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки.Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.В Народной милиции пояснили, что вдоль лесополосы вблизи населённого пункта Железная Балка наблюдатели ДНР выявили перемещение двух групп специального назначения вооружённых сил Украины в количестве 10 и 12 человек."Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств... По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера. По всей видимости, с помощью неё боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения поставленной задачи", - говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Народной милиции ДНР.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/ukraina-1773549408.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/ukraina-1773573290.html
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в мире, владимир зеленский, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
15:42 18.02.2022 (обновлено: 16:11 18.02.2022)
 
Диверсанты планировали подорвать емкости с хлором у Горловки, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР заявила, что диверсанты хотели подорвать емкости с хлором у Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР
Военнослужащий ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки.
Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
В Народной милиции пояснили, что вдоль лесополосы вблизи населённого пункта Железная Балка наблюдатели ДНР выявили перемещение двух групп специального назначения вооружённых сил Украины в количестве 10 и 12 человек.
"Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств... По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера. По всей видимости, с помощью неё боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения поставленной задачи", - говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Народной милиции ДНР.
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Аксенов не верит, что Киев не планирует силовых действий против Донбасса
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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В миреВладимир ЗеленскийРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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