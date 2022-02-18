https://ria.ru/20220218/diversanty-1773507767.html
В ЛНР заявили о прибытии украинских диверсантов
В ЛНР заявили о прибытии украинских диверсантов - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛНР заявили о прибытии украинских диверсантов
Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует прибытие украинских диверсантов в районы подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:16
2022-02-18T11:16
2022-02-18T11:47
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует прибытие украинских диверсантов в районы подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье, Станица Луганская и Крымское, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе."В районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское (подконтрольные ВС Украины - ред.) прибыли две группы отдельного центра специального назначения сил специальных операций "Запад", до 20 человек каждая", - заявил Филипоненко.По его словам, основной задачей подразделений спецназа является усиление снайперской активности в указанных районах, проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного типа, доставляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
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ситуация в днр и лнр, в мире, донбасс, лнр, украина
11:16 18.02.2022 (обновлено: 11:47 18.02.2022)
В ЛНР заявили о прибытии украинских диверсантов
В ЛНР сообщили о прибытии диверсантов в район Станицы Луганской, Счастья и Крымского
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует прибытие украинских диверсантов в районы подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье, Станица Луганская и Крымское, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о резком обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
"В районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское (подконтрольные ВС Украины - ред.) прибыли две группы отдельного центра специального назначения сил специальных операций "Запад", до 20 человек каждая", - заявил Филипоненко.
По его словам, основной задачей подразделений спецназа является усиление снайперской активности в указанных районах, проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного типа, доставляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов
, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник
заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев
целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе
, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР
подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины
, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников
утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина
намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц
заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский
обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.