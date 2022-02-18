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Пушилин заявил о попытке пересечения ВСУ линии соприкосновения в ДНР

Пушилин заявил о попытке пересечения ВСУ линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 18.02.2022

Пушилин заявил о попытке пересечения ВСУ линии соприкосновения в ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что были попытки пересечения украинскими диверсантами линии соприкосновения в ДНР,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:15

2022-02-18T20:15

2022-02-18T20:52

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что были попытки пересечения украинскими диверсантами линии соприкосновения в ДНР, она пресечена."Идет прощупывание определенных "слабых мест", через которые могут проникнуть диверсанты. Это одна из составляющих перед полномасштабным наступлением", - добавил он.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР с пятницы организует массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, донбасс