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Пушилин заявил о попытке пересечения ВСУ линии соприкосновения в ДНР
Пушилин заявил о попытке пересечения ВСУ линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 18.02.2022
Пушилин заявил о попытке пересечения ВСУ линии соприкосновения в ДНР
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что были попытки пересечения украинскими диверсантами линии соприкосновения в ДНР,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:15
2022-02-18T20:52
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что были попытки пересечения украинскими диверсантами линии соприкосновения в ДНР, она пресечена."Идет прощупывание определенных "слабых мест", через которые могут проникнуть диверсанты. Это одна из составляющих перед полномасштабным наступлением", - добавил он.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР с пятницы организует массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, донбасс
20:15 18.02.2022 (обновлено: 20:52 18.02.2022)
 
Пушилин заявил о попытке пересечения ВСУ линии соприкосновения в ДНР

Глава ДНР Пушилин: была попытка пересечения украинскими диверсантами линии соприкосновения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что были попытки пересечения украинскими диверсантами линии соприкосновения в ДНР, она пресечена.
"Была попытка пересечения диверсантами линии соприкосновения, проникновения на нашу территорию. Она была нашими военнослужащими пресечена", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Идет прощупывание определенных "слабых мест", через которые могут проникнуть диверсанты. Это одна из составляющих перед полномасштабным наступлением", - добавил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР с пятницы организует массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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