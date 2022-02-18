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Украинцам стало плохо из-за проблем с Россией
Откладывать решение проблем в отношениях с Россией опасно, признали в Киеве - РИА Новости, 18.02.2022
Украинцам стало плохо из-за проблем с Россией
Украина не стремится урегулировать существующие проблемы в отношениях с Россией и чем дальше затягивает этот процесс, тем более болезненным для него станет это... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T00:50
2022-02-18T00:50
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
олаф шольц
россия
нато
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украина не стремится урегулировать существующие проблемы в отношениях с Россией и чем дальше затягивает этот процесс, тем более болезненным для него станет это решение. С таким заявлением в эфире канала "Перший Козацький" выступил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.Белашко также отметил, что позиция официального Киева также создает все больше издержек для международных партнеров. Кроме того, страдает непосредственно украинское население, которому нынешняя ситуация "влетает в копеечку", поскольку никакие крупные инвестиционные проекты не реализовываются и не будут реализовываться.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773455794.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, олаф шольц, россия, нато, украина, ситуация на украине
00:50 18.02.2022
 
Откладывать решение проблем в отношениях с Россией опасно, признали в Киеве

Украинский эксперт Белашко: откладывать решение проблем в отношениях с Россией опасно

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украина не стремится урегулировать существующие проблемы в отношениях с Россией и чем дальше затягивает этот процесс, тем более болезненным для него станет это решение. С таким заявлением в эфире канала "Перший Козацький" выступил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
"На какое-то решение надо выходить, и чем больше Украина будет тянуть, на самом деле, тем более болезненным для Украины это решение будет", - сказал эксперт.
Белашко также отметил, что позиция официального Киева также создает все больше издержек для международных партнеров. Кроме того, страдает непосредственно украинское население, которому нынешняя ситуация "влетает в копеечку", поскольку никакие крупные инвестиционные проекты не реализовываются и не будут реализовываться.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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В Киеве не видят угрозы полномасштабной "операции" против Украины
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
 
В миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровОлаф ШольцРоссияНАТОУкраинаСитуация на Украине
 
 
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