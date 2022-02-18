https://ria.ru/20220218/diplomatiya-1773460962.html

Украинцам стало плохо из-за проблем с Россией

Откладывать решение проблем в отношениях с Россией опасно, признали в Киеве - РИА Новости, 18.02.2022

Украинцам стало плохо из-за проблем с Россией

Украина не стремится урегулировать существующие проблемы в отношениях с Россией и чем дальше затягивает этот процесс, тем более болезненным для него станет это... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T00:50

2022-02-18T00:50

2022-02-18T00:50

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

олаф шольц

россия

нато

украина

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украина не стремится урегулировать существующие проблемы в отношениях с Россией и чем дальше затягивает этот процесс, тем более болезненным для него станет это решение. С таким заявлением в эфире канала "Перший Козацький" выступил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.Белашко также отметил, что позиция официального Киева также создает все больше издержек для международных партнеров. Кроме того, страдает непосредственно украинское население, которому нынешняя ситуация "влетает в копеечку", поскольку никакие крупные инвестиционные проекты не реализовываются и не будут реализовываться.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773455794.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, сергей лавров, олаф шольц, россия, нато, украина, ситуация на украине