https://ria.ru/20220218/deti-1773698142.html

Из луганских детских домов отправят в Россию около 160 детей

Из луганских детских домов отправят в Россию около 160 детей - РИА Новости, 18.02.2022

Из луганских детских домов отправят в Россию около 160 детей

Около 160 детей из детских домов ЛНР эвакуируют в РФ в самое ближайшее время, заявил начальник штаба обороны Луганска, глава столичной администрации Манолис... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:34

2022-02-18T23:34

2022-02-18T23:39

луганск

россия

вооруженный конфликт на востоке украины

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Около 160 детей из детских домов ЛНР эвакуируют в РФ в самое ближайшее время, заявил начальник штаба обороны Луганска, глава столичной администрации Манолис Пилавов.Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республики в связи с планами ВС Украины зайти на территорию республик Донбасса."Порядка 160 детей будут отправлены в течение часа уже на пункт перехода (на границе с РФ - ред.)", - сказал Пилавов журналистам.Он уточнил, что уже состоялась эвакуация детей из Луганского детского дома №1 и республиканского дома малютки.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/deti-1773672538.html

луганск

россия

донбасс

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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