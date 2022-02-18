23:34 18.02.2022 (обновлено: 23:39 18.02.2022)
Из луганских детских домов отправят в Россию около 160 детей
Около 160 детей из луганских детских домов в ближайшее время будут отправлены в Россию
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Около 160 детей из детских домов ЛНР эвакуируют в РФ в самое ближайшее время, заявил начальник штаба обороны Луганска, глава столичной администрации Манолис Пилавов.
Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республики в связи с планами ВС Украины зайти на территорию республик Донбасса.
"Порядка 160 детей будут отправлены в течение часа уже на пункт перехода (на границе с РФ - ред.)", - сказал Пилавов журналистам.
Он уточнил, что уже состоялась эвакуация детей из Луганского детского дома №1 и республиканского дома малютки.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Наталья Макарова