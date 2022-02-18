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Из луганских детских домов отправят в Россию около 160 детей
Из луганских детских домов отправят в Россию около 160 детей - РИА Новости, 18.02.2022
Из луганских детских домов отправят в Россию около 160 детей
Около 160 детей из детских домов ЛНР эвакуируют в РФ в самое ближайшее время, заявил начальник штаба обороны Луганска, глава столичной администрации Манолис... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:34
2022-02-18T23:39
луганск
россия
вооруженный конфликт на востоке украины
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Около 160 детей из детских домов ЛНР эвакуируют в РФ в самое ближайшее время, заявил начальник штаба обороны Луганска, глава столичной администрации Манолис Пилавов.Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республики в связи с планами ВС Украины зайти на территорию республик Донбасса."Порядка 160 детей будут отправлены в течение часа уже на пункт перехода (на границе с РФ - ред.)", - сказал Пилавов журналистам.Он уточнил, что уже состоялась эвакуация детей из Луганского детского дома №1 и республиканского дома малютки.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220218/deti-1773672538.html
луганск
россия
донбасс
донецкая народная республика
украина
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луганск, россия, вооруженный конфликт на востоке украины, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, руслан якубов
23:34 18.02.2022 (обновлено: 23:39 18.02.2022)
 
Из луганских детских домов отправят в Россию около 160 детей

Около 160 детей из луганских детских домов в ближайшее время будут отправлены в Россию

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Около 160 детей из детских домов ЛНР эвакуируют в РФ в самое ближайшее время, заявил начальник штаба обороны Луганска, глава столичной администрации Манолис Пилавов.
Ранее главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республики в связи с планами ВС Украины зайти на территорию республик Донбасса.
"Порядка 160 детей будут отправлены в течение часа уже на пункт перехода (на границе с РФ - ред.)", - сказал Пилавов журналистам.
Он уточнил, что уже состоялась эвакуация детей из Луганского детского дома №1 и республиканского дома малютки.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
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Около 600 детей выезжают из ДНР в Ростовскую область, сообщил депутат
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ЛуганскРоссияВооруженный конфликт на востоке УкраиныЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонбассВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРуслан Якубов
 
 
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