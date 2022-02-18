Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек

Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис выросло до 120 человек
Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.
Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.
Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.
Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.
Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.
Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.
Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.
Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.
Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.
Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".
Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.
Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.
Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.
Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.
Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".