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Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек - РИА Новости, 18.02.2022
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек
Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро выросло до 120, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:52
2022-02-18T13:52
в мире
бразилия
рио-де-жанейро (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро выросло до 120, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных."Жертвами трагедии стали 120 человек, 116 числятся пропавшими без вести", - отмечает СМИ.Ранее сообщалось о 117 погибших.Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру в среду прибыл в пострадавший от ливней регион. Ранее он описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне". На пресс-конференции в среду он заявил, что обрушившийся на регион дождь стал "самым сильным с 1932 года".
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город)
13:52 18.02.2022
 
Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек

Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис выросло до 120 человек

© REUTERS / Ricardo MoraesПоследствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Ricardo Moraes
Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро выросло до 120, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных.
"Жертвами трагедии стали 120 человек, 116 числятся пропавшими без вести", - отмечает СМИ.
Ранее сообщалось о 117 погибших.
Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру в среду прибыл в пострадавший от ливней регион. Ранее он описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне". На пресс-конференции в среду он заявил, что обрушившийся на регион дождь стал "самым сильным с 1932 года".
Катастрофические последствия ливней в Бразилии
© REUTERS / Ricardo Moraes

Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.

Поиски людей на месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
1 из 12

Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© REUTERS / Ricardo Moraes

Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
2 из 12

Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.

Люди на месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
3 из 12

Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© REUTERS / Ricardo Moraes

Погибли 104 человека, восемь из них — дети.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
4 из 12

Погибли 104 человека, восемь из них — дети.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.

На месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
5 из 12

Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AFP 2022 / Carl de Souza

В городе разрушены десятки домов.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
6 из 12

В городе разрушены десятки домов.

© AFP 2022 / Carl de Souza
© REUTERS / Ricardo Moraes

Разбиты дороги и автомобили.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
7 из 12

Разбиты дороги и автомобили.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© REUTERS / Ricardo Moraes

Службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека.

Поиски людей на месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
8 из 12

Службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© REUTERS / Ricardo Moraes

Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
9 из 12

Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.

Спасатели на месте схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
10 из 12

Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AFP 2022 / Carl de Souza

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
11 из 12

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".

© AFP 2022 / Carl de Souza
© AFP 2022 / Carl de Souza

Последствия ливней в Бразилии.

Последствия схода оползня в городе Петрополис, Бразилия
12 из 12

Последствия ливней в Бразилии.

© AFP 2022 / Carl de Souza
1 из 12

Беда пришла в город Петрополис во вторник. За шесть часов здесь выпало 260 литров осадков на квадратный метр.

© REUTERS / Ricardo Moraes
2 из 12

Осадков оказалось гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе в феврале.

© REUTERS / Ricardo Moraes
3 из 12

Затяжные ливни привели к наводнениям и оползням.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
4 из 12

Погибли 104 человека, восемь из них — дети.

© REUTERS / Ricardo Moraes
5 из 12

Власти Петрополиса объявили чрезвычайное положение.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
6 из 12

В городе разрушены десятки домов.

© AFP 2022 / Carl de Souza
7 из 12

Разбиты дороги и автомобили.

© REUTERS / Ricardo Moraes
8 из 12

Службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека.

© REUTERS / Ricardo Moraes
9 из 12

Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.

© REUTERS / Ricardo Moraes
10 из 12

Обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
11 из 12

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне".

© AFP 2022 / Carl de Souza
12 из 12

Последствия ливней в Бразилии.

© AFP 2022 / Carl de Souza
 
В миреБразилияРио-де-Жанейро (город)
 
 
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