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Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек

Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек - РИА Новости, 18.02.2022

Число погибших из-за сильных дождей в Бразилии выросло до 120 человек

Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро выросло до 120, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:52

2022-02-18T13:52

2022-02-18T13:52

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро выросло до 120, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных."Жертвами трагедии стали 120 человек, 116 числятся пропавшими без вести", - отмечает СМИ.Ранее сообщалось о 117 погибших.Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру в среду прибыл в пострадавший от ливней регион. Ранее он описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне". На пресс-конференции в среду он заявил, что обрушившийся на регион дождь стал "самым сильным с 1932 года".

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рио-де-жанейро (город)

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