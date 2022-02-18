https://ria.ru/20220218/bloger-1773484037.html

Суд в Якутии оставил в силе домашний арест блогеру по делу о вымогательстве

Суд в Якутии оставил в силе домашний арест блогеру по делу о вымогательстве - РИА Новости, 18.02.2022

Суд в Якутии оставил в силе домашний арест блогеру по делу о вымогательстве

Верховный суд Якутии оставил без изменения меру пресечения блогеру Сусанне Рожиной, вымогавшей 50 миллионов рублей, и ее подельнику, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:13

2022-02-18T09:13

2022-02-18T09:13

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 фев – РИА Новости. Верховный суд Якутии оставил без изменения меру пресечения блогеру Сусанне Рожиной, вымогавшей 50 миллионов рублей, и ее подельнику, сообщили РИА Новости в Верховном суде республики.Ранее Якутский городской суд отправил Рожину под домашний арест.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что защита риелтора Гульнары Уваровой обратилась с жалобой в Верховный суд на решение горсуда о домашнем аресте Рожиной и ее подельника Рината Абсалихова.Как отметили в Верховном суде, жалоба истца не удовлетворена."Решение Якутского городского суда о домашнем аресте Рожиной и Абсалихова оставлено без изменений", - рассказали в суде.Рожина была задержана по подозрению в вымогательстве у местного риелтора. Вместе с ней при получении 50 миллионов рублей сотрудники ФСБ взяли еще одного человека. По информации источника РИА Новости, она написала явку с повинной.По данным СМИ, Рожина окончила Якутский государственный университет. В разные годы работала в местном и федеральном информационных агентствах, на телеканалах НВК "Саха", "Якутия 24". В 2021 году стала обладателем гранта главы Якутии по направлению "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Индивидуальный предприниматель позиционирует себя как блогер, занимающийся расследованиями. В последних сообщениях она в своем Telegram-канале утверждала, что сейчас параллельно ведет несколько расследований - от махинаций до картельного сговора.

https://ria.ru/20220203/arest-1770904884.html

https://ria.ru/20220217/bloger-1773330964.html

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия)