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Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля
Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля - РИА Новости, 18.02.2022
Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля
Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложение российской стороны провести 23 февраля переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:26
2022-02-18T23:37
в мире
энтони блинкен
игорь конашенков
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложение российской стороны провести 23 февраля переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел РФ Лавровым в следующую среду", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что планы Блинкена провести переговоры с Лавровым будут оставаться в силе ровно до тех пор, пока Россия не решит начать гипотетическое вторжение в Украину.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
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в мире, энтони блинкен, игорь конашенков, владимир путин, москва, киев, россия, нато
23:26 18.02.2022 (обновлено: 23:37 18.02.2022)
 
Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля

Госсекретарь США Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложение российской стороны провести 23 февраля переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел РФ Лавровым в следующую среду", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 15:09
Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается
Она добавила, что планы Блинкена провести переговоры с Лавровым будут оставаться в силе ровно до тех пор, пока Россия не решит начать гипотетическое вторжение в Украину.
"Мы по-прежнему считаем, что Россия нацелилась на то, чтобы атаковать Украину. Разумеется, они могут изменить свое решение, и мы намерены оставить дверь для дипломатии открытой", - указала представитель Белого дома.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 13:10
В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять встречу Лаврова и Блинкена
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреЭнтони БлинкенИгорь КонашенковВладимир ПутинМоскваКиевРоссияНАТО
 
 
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