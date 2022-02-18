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Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля

Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля - РИА Новости, 18.02.2022

Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложение российской стороны провести 23 февраля переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:26

2022-02-18T23:26

2022-02-18T23:37

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложение российской стороны провести 23 февраля переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел РФ Лавровым в следующую среду", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что планы Блинкена провести переговоры с Лавровым будут оставаться в силе ровно до тех пор, пока Россия не решит начать гипотетическое вторжение в Украину.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энтони блинкен, игорь конашенков, владимир путин, москва, киев, россия, нато