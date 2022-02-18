23:26 18.02.2022 (обновлено: 23:37 18.02.2022)
Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля
Госсекретарь США Блинкен принял предложение России встретиться с Лавровым 23 февраля
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложение российской стороны провести 23 февраля переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел РФ Лавровым в следующую среду", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Вчера, 15:09Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается
"Мы по-прежнему считаем, что Россия нацелилась на то, чтобы атаковать Украину. Разумеется, они могут изменить свое решение, и мы намерены оставить дверь для дипломатии открытой", - указала представитель Белого дома.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Опубликовано: Дарья Буймова