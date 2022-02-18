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Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов
Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов - РИА Новости, 18.02.2022
Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов
Стоимость биткоина в пятницу вечером снижается на 5% за последние сутки, опустившись ниже 40 тысяч долларов впервые с 4 февраля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:58
2022-02-18T17:58
2022-02-18T17:58
экономика
в мире
биткоин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу вечером снижается на 5% за последние сутки, опустившись ниже 40 тысяч долларов впервые с 4 февраля, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.48 мск дешевел на 5,5% - до 39,77 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 5,6% - до 39,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Цена биткоина снижается третий день подряд. Причем с начала месяца криптовалюта выросла в цене на 3,2%. Наиболее заметный суточный рост пришелся на 4 февраля, когда биткоин подорожал на 11,5%. С начала года же биткоин суммарно потерял 14% стоимости.По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза - до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое - до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, в мире, биткоин
Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов
Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов впервые с 4 февраля
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Стоимость биткоина в пятницу вечером снижается на 5% за последние сутки, опустившись ниже 40 тысяч долларов впервые с 4 февраля, свидетельствуют данные
торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.48 мск дешевел на 5,5% - до 39,77 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 5,6% - до 39,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Цена биткоина снижается третий день подряд. Причем с начала месяца криптовалюта выросла в цене на 3,2%. Наиболее заметный суточный рост пришелся на 4 февраля, когда биткоин подорожал на 11,5%. С начала года же биткоин суммарно потерял 14% стоимости.
По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза - до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое - до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.
Опубликовано: Влада Копылова