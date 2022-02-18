https://ria.ru/20220218/benzin-1773462563.html

Эксперт рассказал, почему в России бензин дороже, чем в США

Эксперт рассказал, почему в России бензин дороже, чем в США - РИА Новости, 18.02.2022

Эксперт рассказал, почему в России бензин дороже, чем в США

Бензин в России может стоить дороже, чем в США. Прежде всего это зависит от налоговой составляющей: если в США на всевозможные налоги и акцизы приходится около... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T04:19

2022-02-18T04:19

2022-02-18T15:01

экономика

сша

россия

бензин

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бензин в России может стоить дороже, чем в США. Прежде всего это зависит от налоговой составляющей: если в США на всевозможные налоги и акцизы приходится около 20% стоимости бензина в розницу, то в России почти 70%, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.При этом США заинтересованы в развитии добывающих компаний — на это расходуют дополнительные средства, а во время пандемии им активно помогали выжить. Это объясняется важностью отрасли: на сегодняшний день страна покрывает лишь половину потребности в топливе и стремится выйти хотя бы на уровень 65-70%.Помимо этого, себестоимость добычи нефти в России выше — в цену приходится закладывать расходы на логистику, разведку, бурение. “В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы заметно выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений, активно эксплуатирующихся различными компаниями, плюс морские пласты нефти, установка буровых вышек на которых также выходит дешевле, чем добыча в условной тундре", — разъясняет экономист.

https://ria.ru/20220202/benzin-1770510780.html

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экономика, сша, россия, бензин