https://ria.ru/20220218/benzin-1773462563.html
Эксперт рассказал, почему в России бензин дороже, чем в США
Эксперт рассказал, почему в России бензин дороже, чем в США - РИА Новости, 18.02.2022
Эксперт рассказал, почему в России бензин дороже, чем в США
Бензин в России может стоить дороже, чем в США. Прежде всего это зависит от налоговой составляющей: если в США на всевозможные налоги и акцизы приходится около... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T04:19
2022-02-18T04:19
2022-02-18T15:01
экономика
сша
россия
бензин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бензин в России может стоить дороже, чем в США. Прежде всего это зависит от налоговой составляющей: если в США на всевозможные налоги и акцизы приходится около 20% стоимости бензина в розницу, то в России почти 70%, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.При этом США заинтересованы в развитии добывающих компаний — на это расходуют дополнительные средства, а во время пандемии им активно помогали выжить. Это объясняется важностью отрасли: на сегодняшний день страна покрывает лишь половину потребности в топливе и стремится выйти хотя бы на уровень 65-70%.Помимо этого, себестоимость добычи нефти в России выше — в цену приходится закладывать расходы на логистику, разведку, бурение. “В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы заметно выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений, активно эксплуатирующихся различными компаниями, плюс морские пласты нефти, установка буровых вышек на которых также выходит дешевле, чем добыча в условной тундре", — разъясняет экономист.
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экономика, сша, россия, бензин
04:19 18.02.2022 (обновлено: 15:01 18.02.2022)
Эксперт рассказал, почему в России бензин дороже, чем в США
Эксперт Переславский: бензин в США стоит дешевле, чем в России, из-за налоговой системы
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Бензин в России может стоить дороже, чем в США. Прежде всего это зависит от налоговой составляющей: если в США на всевозможные налоги и акцизы приходится около 20% стоимости бензина в розницу, то в России почти 70%, рассказал
агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
При этом США заинтересованы в развитии добывающих компаний — на это расходуют дополнительные средства, а во время пандемии им активно помогали выжить. Это объясняется важностью отрасли: на сегодняшний день страна покрывает лишь половину потребности в топливе и стремится выйти хотя бы на уровень 65-70%.
Помимо этого, себестоимость добычи нефти в России выше — в цену приходится закладывать расходы на логистику, разведку, бурение. “В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы заметно выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений, активно эксплуатирующихся различными компаниями, плюс морские пласты нефти, установка буровых вышек на которых также выходит дешевле, чем добыча в условной тундре", — разъясняет экономист.