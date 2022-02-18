https://ria.ru/20220218/belgiya-1773507417.html

Бельгия ослабила меры по борьбе с коронавирусом

Бельгия ослабила меры по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 18.02.2022

Бельгия ослабила меры по борьбе с коронавирусом

Решение об ослаблении целого ряда мер, принятых ранее против распространения коронавируса, вступило в силу в пятницу в Бельгии. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:15

2022-02-18T11:15

2022-02-18T11:15

распространение коронавируса

в мире

бельгия

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Решение об ослаблении целого ряда мер, принятых ранее против распространения коронавируса, вступило в силу в пятницу в Бельгии.Среди послаблений – отмена обязательной удаленной работы, снятие ограничений на работу кафе и ресторанов, а также возобновление работы ночных клубов и дискотек. Бельгия, таким образом, понизила цветовой уровень эпидемиологической угрозы с "красного" до "оранжевого".Теперь удаленная работа в королевстве более не является обязательной, но настоятельно рекомендуется. Ранее разрешалось приходить в офис только один день в неделю. Теперь такое требование отменено, но власти рекомендуют продолжать работать удаленно там, где это возможно.В начальной школе отменяется обязательное ношение маски. Эта мера продолжает действовать для детей от 12 лет, но младшие школьники маски носить больше не обязаны.Также снимаются ограничения на работу ночных магазинов, баров и ресторанов. Ночные клубы в пятницу откроются после многомесячного простоя с некоторыми ограничениями. Разрешены также концерты, где не предполагается обязательная рассадка зрителей.При этом обязательное предъявление коронавирусного сертификата для посещения ряда общественных мест, включая рестораны, кинотеатры и спортклубы, сохраняется.Число заболеваний коронавирусом в королевстве за последнюю неделю снизилось на 45%. Число госпитализаций и занятых мест в палатах интенсивной терапии сократилось на 18%. При этом несколько выросла смертность (+5%). В Бельгии на сегодня полностью вакцинированы с учетом бустерной дозы более 73% взрослого населения старше 18 лет.

https://ria.ru/20220218/feyki-1773470440.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/rak-1773349170.html

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в мире, бельгия, коронавирус covid-19