Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/bayden-1773699061.html
Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО
Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО - РИА Новости, 18.02.2022
Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО
Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:43
2022-02-18T23:43
в мире
италия
франция
румыния
нато
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686831_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_685a665ea9c05c1b4eb2d60ccdda5daa.jpg
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО, сообщил пресс-пул Белого дома.Как говорится в сообщении, разговор начался в 22:45 мск. Ранее стало известно, что в разговоре примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, премьер-министр Канады. Темой контакта названа ситуация вокруг Украины.В полночь субботы Байден планирует выступить с заявлением о ситуации.
https://ria.ru/20220218/ukraina-1773662068.html
италия
франция
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686831_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed0eb3bab39d24a13372df7e9e76c3bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, франция, румыния, нато, сша, джо байден
23:43 18.02.2022
 
Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО

Президент США Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО, сообщил пресс-пул Белого дома.
Как говорится в сообщении, разговор начался в 22:45 мск. Ранее стало известно, что в разговоре примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, премьер-министр Канады. Темой контакта названа ситуация вокруг Украины.
В полночь субботы Байден планирует выступить с заявлением о ситуации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 19:24
Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреИталияФранцияРумынияНАТОСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала