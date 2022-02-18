https://ria.ru/20220218/bayden-1773699061.html
Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО
Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО - РИА Новости, 18.02.2022
Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО
Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:43
2022-02-18T23:43
2022-02-18T23:43
в мире
италия
франция
румыния
нато
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686831_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_685a665ea9c05c1b4eb2d60ccdda5daa.jpg
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО, сообщил пресс-пул Белого дома.Как говорится в сообщении, разговор начался в 22:45 мск. Ранее стало известно, что в разговоре примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, премьер-министр Канады. Темой контакта названа ситуация вокруг Украины.В полночь субботы Байден планирует выступить с заявлением о ситуации.
https://ria.ru/20220218/ukraina-1773662068.html
италия
франция
румыния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686831_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed0eb3bab39d24a13372df7e9e76c3bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, франция, румыния, нато, сша, джо байден
Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО
Президент США Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО