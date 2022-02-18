https://ria.ru/20220218/bayden-1773699061.html

Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО

Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО - РИА Новости, 18.02.2022

Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран НАТО

Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:43

2022-02-18T23:43

2022-02-18T23:43

в мире

италия

франция

румыния

нато

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО, сообщил пресс-пул Белого дома.Как говорится в сообщении, разговор начался в 22:45 мск. Ранее стало известно, что в разговоре примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, премьер-министр Канады. Темой контакта названа ситуация вокруг Украины.В полночь субботы Байден планирует выступить с заявлением о ситуации.

https://ria.ru/20220218/ukraina-1773662068.html

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франция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, франция, румыния, нато, сша, джо байден