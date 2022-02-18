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https://ria.ru/20220218/asfalt-1773481195.html
В Москве заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта
В Москве заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта
Более 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий заменят в Москве в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:52
2022-02-18T08:52
общество
городское хозяйство москвы
ярославское шоссе
петр бирюков
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий заменят в Москве в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно весной после установления постоянных положительных температур воздуха начинаются работы по ремонту дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменим 23 миллиона квадратных метров асфальтобетонных покрытий", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что запланированы работы на таких значимых объектах, как Ленинский и Комсомольский проспекты, Каширское и Ярославское шоссе, улицы Новая Басманная и Бакунинская."Работы по ремонту дорог проводятся ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и многочисленных резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается колейность. Она может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что после завершения работ по замене асфальта будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, а спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметка остановок общественного транспорта.
https://ria.ru/20220216/lifty-1773178303.html
https://ria.ru/20220216/rekonstruktsiya-1773085581.html
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общество, городское хозяйство москвы, ярославское шоссе, петр бирюков, москва
08:52 18.02.2022
 
В Москве заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта

В Москве в 2022 году заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Проведение работ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий заменят в Москве в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно весной после установления постоянных положительных температур воздуха начинаются работы по ремонту дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменим 23 миллиона квадратных метров асфальтобетонных покрытий", - сообщил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что запланированы работы на таких значимых объектах, как Ленинский и Комсомольский проспекты, Каширское и Ярославское шоссе, улицы Новая Басманная и Бакунинская.
"Работы по ремонту дорог проводятся ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и многочисленных резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается колейность. Она может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что после завершения работ по замене асфальта будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, а спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметка остановок общественного транспорта.
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