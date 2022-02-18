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На Алтае в погребе нашли расчлененное тело женщины
На Алтае в погребе нашли расчлененное тело женщины - РИА Новости, 18.02.2022
На Алтае в погребе нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины обнаружили в погребе в Республике Алтай, подозреваемого задержали, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:52
2022-02-18T18:52
происшествия
россия
турочакский район
республика алтай
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 18 фев - РИА Новости. Расчлененное тело женщины обнаружили в погребе в Республике Алтай, подозреваемого задержали, сообщают в СУСК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в отношении 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, 14 февраля в селе Кебезень Турочакского района ранее судимый мужчина во время застолья ножом убил подругу жены, которая рассказала ему об измене супруги."Проснувшись рано утром и осознав содеянное, злоумышленник решил избавиться от тела. С помощью топора он попытался расчленить тело потерпевшей и сжечь в печи бани, расположенной на территории его домовладения. Однако у него это не получилось, собрав останки тела в мешки, злоумышленник сбросил их в погреб. О произошедшем стало известно родственникам последнего, которые сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - уточняют в СУСК. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.
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россия
турочакский район
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происшествия, россия, турочакский район, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)
18:52 18.02.2022
 
На Алтае в погребе нашли расчлененное тело женщины

В Республике Алтай в погребе нашли расчлененное тело женщины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
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БАРНАУЛ, 18 фев - РИА Новости. Расчлененное тело женщины обнаружили в погребе в Республике Алтай, подозреваемого задержали, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в отношении 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, 14 февраля в селе Кебезень Турочакского района ранее судимый мужчина во время застолья ножом убил подругу жены, которая рассказала ему об измене супруги.
"Проснувшись рано утром и осознав содеянное, злоумышленник решил избавиться от тела. С помощью топора он попытался расчленить тело потерпевшей и сжечь в печи бани, расположенной на территории его домовладения. Однако у него это не получилось, собрав останки тела в мешки, злоумышленник сбросил их в погреб. О произошедшем стало известно родственникам последнего, которые сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - уточняют в СУСК. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.
В Крыму сотрудники СК обнаружили останки убитой женщины
22 января, 13:45
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
ПроисшествияРоссияТурочакский районРеспублика АлтайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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