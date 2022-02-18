https://ria.ru/20220218/altay-1773650456.html

На Алтае в погребе нашли расчлененное тело женщины

На Алтае в погребе нашли расчлененное тело женщины - РИА Новости, 18.02.2022

На Алтае в погребе нашли расчлененное тело женщины

Расчлененное тело женщины обнаружили в погребе в Республике Алтай, подозреваемого задержали, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:52

2022-02-18T18:52

2022-02-18T18:52

происшествия

россия

турочакский район

республика алтай

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 18 фев - РИА Новости. Расчлененное тело женщины обнаружили в погребе в Республике Алтай, подозреваемого задержали, сообщают в СУСК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в отношении 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, 14 февраля в селе Кебезень Турочакского района ранее судимый мужчина во время застолья ножом убил подругу жены, которая рассказала ему об измене супруги."Проснувшись рано утром и осознав содеянное, злоумышленник решил избавиться от тела. С помощью топора он попытался расчленить тело потерпевшей и сжечь в печи бани, расположенной на территории его домовладения. Однако у него это не получилось, собрав останки тела в мешки, злоумышленник сбросил их в погреб. О произошедшем стало известно родственникам последнего, которые сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - уточняют в СУСК. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.

https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769050030.html

россия

турочакский район

республика алтай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, турочакский район, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)