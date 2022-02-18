https://ria.ru/20220218/alekseev-1773571972.html

Духовник олимпийской сборной РФ: у нас не было препятствий созданию часовни

Духовник олимпийской сборной РФ: у нас не было препятствий созданию часовни - РИА Новости, 18.02.2022

Духовник олимпийской сборной РФ: у нас не было препятствий созданию часовни

Продолжающиеся в Пекине Олимпийские игры стали для духовника олимпийской сборной России протоиерея Андрея Алексеева первыми, открытие которых он не смог... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:00

2022-02-18T15:00

2022-02-18T15:00

интервью

андрей алексеев (протоиерей)

пекин

олимпийские игры

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Продолжающиеся в Пекине Олимпийские игры стали для духовника олимпийской сборной России протоиерея Андрея Алексеева первыми, открытие которых он не смог встретить вместе с атлетами, и вторыми, идущими в условиях противокоронавирусных ограничений. В интервью РИА Новости он рассказал, как поддерживал связь со спортсменами на расстоянии в первые дни Игр, об обустройстве православной часовни в сердце КНР и отношениях между представителями разных вероисповеданий в российской команде.– Отец Андрей, в этом году вы смогли прибыть на Олимпиаду только через несколько дней после ее начала. Общались ли вы со спортсменами в эти дни – по сети, телефону, еще как-то?– Конечно, связь поддерживали, это же часть нашей команды, нашей большой семьи. С кем-то из спортсменов за минувшие годы у нас сложились очень добрые теплые отношения: мы регулярно созваниваемся, списываемся, встречаемся, и не только во время проведения соревнований. И здесь, в Пекине, тоже были те, кто интересовался, ждал, и с большинством из них мы уже встретились в эти дни, а с кем-то встречи еще предстоят. Это обычные будни служения священника на Олимпийских играх – так всегда и бывает.– КНР – страна с собственным подходом к религии. Возникали ли у вас трудности с обустройством часовни, благополучно ли они были преодолены?– Китай – колыбель одной из самых древних мировых цивилизаций. Органичную часть китайской цивилизации составляет духовная культура, как собственно китайская – даосизм и конфуцианство, так и в полноте воспринятые мировые религиозные традиции – буддизм, ислам, христианство. Прошедший в 2013 году визит в Китай патриарха Московского и всея Руси Кирилла напомнил всем о существующем в Китае с 1685 года православии.КНР в полноте реализует требования МОК к организации религиозной жизни спортсменов, в Олимпийской деревне действует религиозный центр для последователей буддизма, ислама, индуизма, иудаизма и христианства. Конечно, его деятельность осуществляется не так свободно, как в 2008 году, а подчиняется эпидемическим ограничениям.Также и у российской команды никаких сложностей с обустройством часовни не было. С китайской стороны и в этом, и в других отношениях всё очень достойно, все текущие моменты решаются в рабочем порядке. Пользуясь возможностью, я также хотел бы в очередной раз поблагодарить руководство Олимпийского комитета России за создание необходимых условий для работы, за всестороннюю поддержку и помощь.– В сборной представлены разные конфессии; положительно ли, например, атлеты-мусульмане воспринимают присутствие православного священника рядом на соревнованиях, общаются ли с вами? Вы упоминали в прошлом году об интересе спортсменов из других стран, был ли он в этот раз?– Я несу послушание духовника сборной по благословению священноначалия с 2016 года, это мои четвертые Олимпийские игры, и мне хотелось бы отметить, что в течение всех этих лет внутри команды у нас, по милости Божией, – самые добрые и мирные взаимоотношения между всеми, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности. Ведь единство, мир и любовь – это и есть ключевые условия для достижения общих целей.У меня лично складываются добрые отношения как с представителями разных конфессий и религий, так и со спортсменами и членами сборных других стран. Ведь речь идет о том, чтобы сказать теплое слово, поддержать человека, находящегося под большим напряжением в период серьезного испытания, и этим принципам – милосердию, состраданию к ближнему – учат все мировые религии. Что же касается общения на духовные темы, то, конечно, для меня как православного священника это возможно только с православными христианами и теми, кто проявляет личный свободный интерес к православной вере.– Останетесь ли вы в Пекине до паралимпиады и поддерживаете ли связь со спортсменами-паралимпийцами?– Мое пребывание на Играх завершается с окончанием выступлений наших спортсменов, и 21 февраля я вылетаю в Москву. Взаимодействие с паралимпийцами осуществляет другой священник. Также перед вылетом на соревнования они обычно, как и члены Олимпийской сборной, получают традиционное благословение и доброе напутствие от святейшего патриарха.

https://ria.ru/20220207/svyaschenniki-1771432664.html

https://ria.ru/20220202/knigi-1770687092.html

https://ria.ru/20220112/pravila-1767524210.html

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, андрей алексеев (протоиерей), пекин, олимпийские игры