https://ria.ru/20220218/aktivisty-1773543606.html

Глава Ленобласти поддержал неравнодушных активистов "Команды 47"

Глава Ленобласти поддержал неравнодушных активистов "Команды 47" - РИА Новости, 18.02.2022

Глава Ленобласти поддержал неравнодушных активистов "Команды 47"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с активистами движения "Команда 47" и их за продвижения и реализация социальных проектов,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:15

2022-02-18T13:15

2022-02-18T13:15

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с активистами движения "Команда 47" и их за продвижения и реализация социальных проектов, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он напомнил, что 2022 год в Ленинградской области объявлен "Годом Команды 47", который объединит всех, кто хочет совершать добрые дела."Хочу выразить всем огромную благодарность. Вы - одни их первых, кто не просто откликнулся на предложение войти в команду, но и своими делами показали нам и правительству области, и главам администраций районов, поселений, как надо быть активным членом Команды 47: быть неравнодушным, участвовать в общественной жизни, заниматься полезными делами не только в рамках своей работы, а проявить себя чуть больше, чуть шире, приложить усилия и умения. Я уверен, что, если мы, в течение года, сможем создать большую команду из таких людей как вы, в области дела пойдут еще лучше", - подчеркнул Дрозденко.На встрече губернатор вручил награды активистам, угостил их пирогом и обсудил перспективы реализации общественных проектов, а активисты, в свою очередь, рассказали о реализации своих планах и обсудили, где необходима поддержка администрации региона.Так, в планах на год - реконструировать клуб в Пригородном поселке под Гатчиной, выделят саженцы сосен и елей из питомника для тихвинский школьников, на границе Нижне-Свирского заповедника помогут восстановить историческую переправу и включат её в экомаршрут.

https://ria.ru/20220217/stroitelstvo-1773397158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр дрозденко