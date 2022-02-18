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Глава Ленобласти поддержал неравнодушных активистов "Команды 47"
Глава Ленобласти поддержал неравнодушных активистов "Команды 47" - РИА Новости, 18.02.2022
Глава Ленобласти поддержал неравнодушных активистов "Команды 47"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с активистами движения "Команда 47" и их за продвижения и реализация социальных проектов,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:15
2022-02-18T13:15
2022-02-18T13:15
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с активистами движения "Команда 47" и их за продвижения и реализация социальных проектов, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он напомнил, что 2022 год в Ленинградской области объявлен "Годом Команды 47", который объединит всех, кто хочет совершать добрые дела."Хочу выразить всем огромную благодарность. Вы - одни их первых, кто не просто откликнулся на предложение войти в команду, но и своими делами показали нам и правительству области, и главам администраций районов, поселений, как надо быть активным членом Команды 47: быть неравнодушным, участвовать в общественной жизни, заниматься полезными делами не только в рамках своей работы, а проявить себя чуть больше, чуть шире, приложить усилия и умения. Я уверен, что, если мы, в течение года, сможем создать большую команду из таких людей как вы, в области дела пойдут еще лучше", - подчеркнул Дрозденко.На встрече губернатор вручил награды активистам, угостил их пирогом и обсудил перспективы реализации общественных проектов, а активисты, в свою очередь, рассказали о реализации своих планах и обсудили, где необходима поддержка администрации региона.Так, в планах на год - реконструировать клуб в Пригородном поселке под Гатчиной, выделят саженцы сосен и елей из питомника для тихвинский школьников, на границе Нижне-Свирского заповедника помогут восстановить историческую переправу и включат её в экомаршрут.
https://ria.ru/20220217/stroitelstvo-1773397158.html
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
встретился с активистами движения "Команда 47" и их за продвижения и реализация социальных проектов, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Он напомнил, что 2022 год в Ленинградской области объявлен "Годом Команды 47", который объединит всех, кто хочет совершать добрые дела.
"Хочу выразить всем огромную благодарность. Вы - одни их первых, кто не просто откликнулся на предложение войти в команду, но и своими делами показали нам и правительству области, и главам администраций районов, поселений, как надо быть активным членом Команды 47: быть неравнодушным, участвовать в общественной жизни, заниматься полезными делами не только в рамках своей работы, а проявить себя чуть больше, чуть шире, приложить усилия и умения. Я уверен, что, если мы, в течение года, сможем создать большую команду из таких людей как вы, в области дела пойдут еще лучше", - подчеркнул Дрозденко.
На встрече губернатор вручил награды активистам, угостил их пирогом и обсудил перспективы реализации общественных проектов, а активисты, в свою очередь, рассказали о реализации своих планах и обсудили, где необходима поддержка администрации региона.
Так, в планах на год - реконструировать клуб в Пригородном поселке под Гатчиной, выделят саженцы сосен и елей из питомника для тихвинский школьников, на границе Нижне-Свирского заповедника помогут восстановить историческую переправу и включат её в экомаршрут.
"Анонсируя старт нашей первой акции в рамках "Года команды 47" - "Команда заботы", мы не ожидали, что месяц спустя получим 10 000 сообщений в социальных сетях с рассказами о добрых делах с хэштэгом #Команда47. Огромная благодарность всем, кто включился в команду, все - молодцы, а вы на сегодня - лучшие по добрым делам на благо Ленинградской области и по праву находитесь в Команде 47", - обратился глава региона к участникам встречи.