https://ria.ru/20220218/abrams-1773495820.html

США продадут Польше 250 танков "Абрамс"

США продадут Польше 250 танков "Абрамс" - РИА Новости, 18.02.2022

США продадут Польше 250 танков "Абрамс"

Вашингтон передаст Варшаве 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:28

2022-02-18T10:28

2022-02-18T11:36

в мире

сша

польша

m1 abrams

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512753_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_a8578884873943ace5f2afd5cbaf287f.jpg

ВАРШАВА, 18 фев — РИА Новости. Вашингтон передаст Варшаве 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Очень важная новость для безопасности Польши. Государственный департамент (США) дал согласие на продажу 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3", — написал он в Twitter.Блащак назвал покупку одним из самых значительных военных контрактов в польской истории. "Это необычайно важное укрепление наших оборонительных возможностей", — отметил министр.Ранее, анонсируя закупку танков, польские власти сообщали, что разместить их планируют на восточных рубежах. В этом направлении страна граничит с Белоруссией и Украиной.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. США и НАТО поставляют оружие Киеву и Прибалтике, направляют в регион военных инструкторов, увеличивают число тактических учений.В России отвергают все претензии и напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Украины, которая не соблюдает Минские соглашения. В Москве не раз призывали перестать накачивать соседей России оружием, чтобы не спровоцировать их на военные авантюры.

https://ria.ru/20220122/nato-1769081739.html

https://ria.ru/20220107/baltika-1766888621.html

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, польша, m1 abrams