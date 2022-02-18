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США продадут Польше 250 танков "Абрамс"
США продадут Польше 250 танков "Абрамс" - РИА Новости, 18.02.2022
США продадут Польше 250 танков "Абрамс"
Вашингтон передаст Варшаве 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:28
2022-02-18T10:28
2022-02-18T11:36
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ВАРШАВА, 18 фев — РИА Новости. Вашингтон передаст Варшаве 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Очень важная новость для безопасности Польши. Государственный департамент (США) дал согласие на продажу 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3", — написал он в Twitter.Блащак назвал покупку одним из самых значительных военных контрактов в польской истории. "Это необычайно важное укрепление наших оборонительных возможностей", — отметил министр.Ранее, анонсируя закупку танков, польские власти сообщали, что разместить их планируют на восточных рубежах. В этом направлении страна граничит с Белоруссией и Украиной.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. США и НАТО поставляют оружие Киеву и Прибалтике, направляют в регион военных инструкторов, увеличивают число тактических учений.В России отвергают все претензии и напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Украины, которая не соблюдает Минские соглашения. В Москве не раз призывали перестать накачивать соседей России оружием, чтобы не спровоцировать их на военные авантюры.
https://ria.ru/20220122/nato-1769081739.html
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в мире, сша, польша, m1 abrams
10:28 18.02.2022 (обновлено: 11:36 18.02.2022)
США продадут Польше 250 танков "Абрамс"
Госдепартамент США дал согласие на продажу Польше 250 танков "Абрамс"
ВАРШАВА, 18 фев — РИА Новости.
Вашингтон передаст Варшаве 250 танков Abrams в версии M1A2 SEPv3, сообщил
министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Очень важная новость для безопасности Польши
. Государственный департамент (США
) дал согласие на продажу 250 танков Abrams
в новейшей версии M1A2 SEPv3", — написал он в Twitter.
Блащак назвал покупку одним из самых значительных военных контрактов в польской истории. "Это необычайно важное укрепление наших оборонительных возможностей", — отметил министр.
Ранее, анонсируя закупку танков, польские власти сообщали, что разместить их планируют на восточных рубежах. В этом направлении страна граничит с Белоруссией и Украиной.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. США и НАТО поставляют оружие Киеву и Прибалтике, направляют в регион военных инструкторов, увеличивают число тактических учений.
В России отвергают все претензии и напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Украины, которая не соблюдает Минские соглашения. В Москве не раз призывали перестать накачивать соседей России оружием, чтобы не спровоцировать их на военные авантюры.