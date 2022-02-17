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Основные сценарии мошеннических звонков
Гражданам напомнили об основных сценариях мошеннических звонков - РИА Новости, 17.02.2022
Основные сценарии мошеннических звонков
Сценарии обмана граждан мошенниками во многом похожи между собой, можно выделить ряд наиболее часто употребляемых фраз, рассказал агентству "Прайм" заслуженный... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T02:17
2022-02-17T02:17
общество
иван соловьев (юрист)
мошенники
россия
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Сценарии обмана граждан мошенниками во многом похожи между собой, можно выделить ряд наиболее часто употребляемых фраз, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Так, телефонные мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками портала Госуслуги. После этого стоит сразу класть трубку, поскольку ни те, ни другие гражданам не звонят, отметил эксперт. Злоумышленники также часто используют желание людей получить что-то с выгодой, напоминает юрист, поэтому после таких слов, как "поздравляю, вы выиграли...", стоит проявить дополнительную бдительность.Одной из самых популярных схем можно считать сценарий "на вашем счете зафиксирована подозрительная активность (кто-то хочет вывести средства или взять кредит)". "Безопасность своего счета проверять надо только ответным звонком в свой банк, а лучше - личным визитом туда", - советует Соловьев.
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общество, иван соловьев (юрист), мошенники, россия
02:17 17.02.2022
 
Гражданам напомнили об основных сценариях мошеннических звонков

Юрист Соловьев: телефонные мошенники представляются сотрудниками МВД или портала Госуслуги

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Сценарии обмана граждан мошенниками во многом похожи между собой, можно выделить ряд наиболее часто употребляемых фраз, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Так, телефонные мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками портала Госуслуги. После этого стоит сразу класть трубку, поскольку ни те, ни другие гражданам не звонят, отметил эксперт. Злоумышленники также часто используют желание людей получить что-то с выгодой, напоминает юрист, поэтому после таких слов, как "поздравляю, вы выиграли...", стоит проявить дополнительную бдительность.
Одной из самых популярных схем можно считать сценарий "на вашем счете зафиксирована подозрительная активность (кто-то хочет вывести средства или взять кредит)". "Безопасность своего счета проверять надо только ответным звонком в свой банк, а лучше - личным визитом туда", - советует Соловьев.
 
ОбществоИван Соловьев (юрист)мошенникиРоссия
 
 
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