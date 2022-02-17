https://ria.ru/20220217/zhdanov-1773295834.html

Отцу экс-директора ФБК* заменили условный срок реальным

Отцу экс-директора ФБК* заменили условный срок реальным - РИА Новости, 17.02.2022

Отцу экс-директора ФБК* заменили условный срок реальным

Суд Ненецкого автономного округа ужесточил с условного наказания до трех лет в колонии приговор отцу экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:28

2022-02-17T12:28

2022-02-17T12:28

происшествия

россия

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ненецкий автономный округ

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МОСКВА/МУРМАНСК, 17 фев - РИА Новости. Суд Ненецкого автономного округа ужесточил с условного наказания до трех лет в колонии приговор отцу экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова, сообщил РИА Новости адвокат Юрия Жданова Владимир Воронин.Нарьян-Марский городской суд 19 декабря приговорил Юрия Жданова к трем годам условно по делу о служебном подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир. Прокуратура обжаловала это решение и попросила в представлении заменить условный срок на реальное лишение свободы."Суд ужесточил приговор до трех лет реального лишения свободы в апелляционной инстанции", - сказал адвокат в четверг."Приговор первой инстанции был изменен. Назначено реальное наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - подтвердила РИА Новости представитель окружного суда НАО.По данным защиты, ранее Жданов-старший работал в администрации поселка на Крайнем Севере, был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по словам адвоката, следствие и привлекло Жданова-старшего к уголовной ответственности. Как предполагало следствие, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела прав на квартиру.Жданова-старшего признали виновным по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - лишение свободы на четыре года) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет).Сам Жданов-младший сейчас в розыске и заочно арестован по уголовному делу о неисполнении решения суда.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220217/prigozhin-1773263086.html

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происшествия, россия, жилье, нарьян-мар, юрий жданов, иван жданов, общество, ненецкий автономный округ, фонд борьбы с коррупцией, владимир воронин