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Постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский хочет поговорить с Путиным
Постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский хочет поговорить с Путиным - РИА Новости, 17.02.2022
Постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский хочет поговорить с Путиным
Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам постпред РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T23:24
2022-02-17T23:40
россия
нато
владимир зеленский
украина
в мире
дмитрий кулеба
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам постпред Украины при ООН Сергей Кислица."Мы всегда готовы проводить переговоры. Наш президент всегда настаивал, что он хотел бы сесть (за стол переговоров – ред.) с Путиным и переговорить с ним, наш глава МИД (Дмитрий Кулеба – ред.) говорит, что он хочет сесть (за стол – ред.) с (главой МИД РФ Сергеем – ред.) Лавровым", - сказал Кислица, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш спрашивал у него, готов ли он сесть за стол переговоров с постпредом РФ при ООН Василием Небензей. "Но Небензя, то ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной…, у нас никогда не было переговоров с ним", - указал Кислица.По его словам, украинцы всегда готовы к предметным переговорам с РФ.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220217/vstrecha-1773403008.html
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россия, нато, владимир зеленский, украина, в мире, дмитрий кулеба
23:24 17.02.2022 (обновлено: 23:40 17.02.2022)
 
Постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский хочет поговорить с Путиным

Потспред Украины при ООН Кислица: Зеленский хочет поговорить с Путиным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
"Мы всегда готовы проводить переговоры. Наш президент всегда настаивал, что он хотел бы сесть (за стол переговоров – ред.) с Путиным и переговорить с ним, наш глава МИД (Дмитрий Кулеба – ред.) говорит, что он хочет сесть (за стол – ред.) с (главой МИД РФ Сергеем – ред.) Лавровым", - сказал Кислица, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш спрашивал у него, готов ли он сесть за стол переговоров с постпредом РФ при ООН Василием Небензей. "Но Небензя, то ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной…, у нас никогда не было переговоров с ним", - указал Кислица.
По его словам, украинцы всегда готовы к предметным переговорам с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 18:12
Встреча с Путиным разблокирует отношения двух стран, заявил Зеленский
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 16:02
Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным
 
РоссияНАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреДмитрий Кулеба
 
 
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