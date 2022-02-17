23:24 17.02.2022 (обновлено: 23:40 17.02.2022)
Постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский хочет поговорить с Путиным
Потспред Украины при ООН Кислица: Зеленский хочет поговорить с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский
ООН, 17 фев – РИА Новости. Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
"Мы всегда готовы проводить переговоры. Наш президент всегда настаивал, что он хотел бы сесть (за стол переговоров – ред.) с Путиным и переговорить с ним, наш глава МИД (Дмитрий Кулеба – ред.) говорит, что он хочет сесть (за стол – ред.) с (главой МИД РФ Сергеем – ред.) Лавровым", - сказал Кислица, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш спрашивал у него, готов ли он сесть за стол переговоров с постпредом РФ при ООН Василием Небензей. "Но Небензя, то ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной…, у нас никогда не было переговоров с ним", - указал Кислица.
По его словам, украинцы всегда готовы к предметным переговорам с РФ.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.