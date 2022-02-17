https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773456445.html

Постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский хочет поговорить с Путиным

Постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский хочет поговорить с Путиным - РИА Новости, 17.02.2022

Постпред Украины при ООН заявил, что Зеленский хочет поговорить с Путиным

Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам постпред РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T23:24

2022-02-17T23:24

2022-02-17T23:40

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дмитрий кулеба

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам постпред Украины при ООН Сергей Кислица."Мы всегда готовы проводить переговоры. Наш президент всегда настаивал, что он хотел бы сесть (за стол переговоров – ред.) с Путиным и переговорить с ним, наш глава МИД (Дмитрий Кулеба – ред.) говорит, что он хочет сесть (за стол – ред.) с (главой МИД РФ Сергеем – ред.) Лавровым", - сказал Кислица, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш спрашивал у него, готов ли он сесть за стол переговоров с постпредом РФ при ООН Василием Небензей. "Но Небензя, то ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной…, у нас никогда не было переговоров с ним", - указал Кислица.По его словам, украинцы всегда готовы к предметным переговорам с РФ.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220217/vstrecha-1773403008.html

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россия, нато, владимир зеленский, украина, в мире, дмитрий кулеба