https://ria.ru/20220217/zapros-1773297068.html

Киев отправлял в феврале запрос для разговора с Путиным, заявил Зеленский

Киев отправлял в феврале запрос для разговора с Путиным, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.02.2022

Киев отправлял в феврале запрос для разговора с Путиным, заявил Зеленский

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев в феврале запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:33

2022-02-17T12:33

2022-02-17T15:24

в мире

украина

владимир зеленский

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770911335_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a7aab82d8fbea15ab2de4013d2d9555c.jpg

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев в феврале запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным."Не (только) в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента России. Это было", — цитирует Зеленского издание "РБК-Украина".По его словам, Киев не оставляют без ответа, но к встрече это не приводит. Глава государства заявил, что многие страны предлагали площадки для переговоров, и Украина в этом заинтересована, как и в различных форматах договоренностей с Россией.Как позднее уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле получали сигналы Киева с предложением провести двустороннюю встречу на высшем уровне, но вопрос о целях таких переговоров оставался без ответа. По его словам, Украина хотела обсуждать исключительно ситуацию на востоке страны."Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", — добавил Песков.Ранее Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Владимира Путина.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773006544.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия