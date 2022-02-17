12:33 17.02.2022 (обновлено: 15:24 17.02.2022)
Киев отправлял в феврале запрос для разговора с Путиным, заявил Зеленский
Президент Зеленский: Украина отправляла в феврале запрос в Москву для разговора с Путиным
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев в феврале запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным.
"Не (только) в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента России. Это было", — цитирует Зеленского издание "РБК-Украина".
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По его словам, Киев не оставляют без ответа, но к встрече это не приводит. Глава государства заявил, что многие страны предлагали площадки для переговоров, и Украина в этом заинтересована, как и в различных форматах договоренностей с Россией.
Как позднее уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле получали сигналы Киева с предложением провести двустороннюю встречу на высшем уровне, но вопрос о целях таких переговоров оставался без ответа. По его словам, Украина хотела обсуждать исключительно ситуацию на востоке страны.
"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", — добавил Песков.
"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", — добавил Песков.
Ранее Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Владимира Путина.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
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