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Киев отправлял в феврале запрос для разговора с Путиным, заявил Зеленский
Киев отправлял в феврале запрос для разговора с Путиным, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.02.2022
Киев отправлял в феврале запрос для разговора с Путиным, заявил Зеленский
Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев в феврале запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:33
2022-02-17T15:24
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев в феврале запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным."Не (только) в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента России. Это было", — цитирует Зеленского издание "РБК-Украина".По его словам, Киев не оставляют без ответа, но к встрече это не приводит. Глава государства заявил, что многие страны предлагали площадки для переговоров, и Украина в этом заинтересована, как и в различных форматах договоренностей с Россией.Как позднее уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле получали сигналы Киева с предложением провести двустороннюю встречу на высшем уровне, но вопрос о целях таких переговоров оставался без ответа. По его словам, Украина хотела обсуждать исключительно ситуацию на востоке страны."Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", — добавил Песков.Ранее Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Владимира Путина.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773006544.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия
12:33 17.02.2022 (обновлено: 15:24 17.02.2022)
 
Киев отправлял в феврале запрос для разговора с Путиным, заявил Зеленский

Президент Зеленский: Украина отправляла в феврале запрос в Москву для разговора с Путиным

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев в феврале запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным.
"Не (только) в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента России. Это было", — цитирует Зеленского издание "РБК-Украина".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
По его словам, Киев не оставляют без ответа, но к встрече это не приводит. Глава государства заявил, что многие страны предлагали площадки для переговоров, и Украина в этом заинтересована, как и в различных форматах договоренностей с Россией.
Как позднее уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле получали сигналы Киева с предложением провести двустороннюю встречу на высшем уровне, но вопрос о целях таких переговоров оставался без ответа. По его словам, Украина хотела обсуждать исключительно ситуацию на востоке страны.

"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", — добавил Песков.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Ранее Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Владимира Путина.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
США и их союзники обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Все пойдет по плану. Путин и Шольц поспорили о войне
 
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