https://ria.ru/20220217/zapad-1773320334.html

Лавров призвал Запад не отлынивать от диалога с Россией

Лавров призвал Запад не отлынивать от диалога с Россией - РИА Новости, 17.02.2022

Лавров призвал Запад не отлынивать от диалога с Россией

Москва надеется, что выдуманные "страшилки" вокруг Украины не будут использоваться как предлог для Запада отлынивать от российских предложений, заявил глава МИД РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:48

2022-02-17T13:48

2022-02-17T13:54

сергей лавров

россия

мид италии

луиджи ди майо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва надеется, что выдуманные "страшилки" вокруг Украины не будут использоваться как предлог для Запада отлынивать от российских предложений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что эти крики, эти выдуманные страшилки не будут использоваться как предлог для того, чтобы Запад отлынивал от серьезного разговора на основе наших предложений. Мы не стесняемся показывать свои аргументы - предложения основаны на том, под чем подписался весь Запад в рамках ОБСЕ", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220217/lavrov-1773315817.html

https://ria.ru/20220217/granitsy-1773315984.html

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сергей лавров, россия, мид италии, луиджи ди майо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире