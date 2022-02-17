https://ria.ru/20220217/zapad-1773297605.html

В Кремле заявили о неприкрытой информационной агрессии Запада против России

В Кремле заявили о неприкрытой информационной агрессии Запада против России - РИА Новости, 17.02.2022

В Кремле заявили о неприкрытой информационной агрессии Запада против России

Ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведёт против России неприкрытую информационную агрессию, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:34

2022-02-17T12:34

2022-02-17T13:16

в мире

дмитрий песков

украина

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведёт против России неприкрытую информационную агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут по сути своими заявлениями такую неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать последние заявления Госдепартамента США, который, в частности, не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе.Он подчеркнул, что Россия пытается противопоставить таким заявлениям сбалансированную, спокойную и конструктивную точку зрения и призвать к диалогу.

https://ria.ru/20220217/donbass-1773300611.html

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в мире, дмитрий песков, украина, россия