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В Кремле заявили о неприкрытой информационной агрессии Запада против России
В Кремле заявили о неприкрытой информационной агрессии Запада против России - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле заявили о неприкрытой информационной агрессии Запада против России
Ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведёт против России неприкрытую информационную агрессию, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:34
2022-02-17T13:16
в мире
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведёт против России неприкрытую информационную агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут по сути своими заявлениями такую неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать последние заявления Госдепартамента США, который, в частности, не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе.Он подчеркнул, что Россия пытается противопоставить таким заявлениям сбалансированную, спокойную и конструктивную точку зрения и призвать к диалогу.
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в мире, дмитрий песков, украина, россия
12:34 17.02.2022 (обновлено: 13:16 17.02.2022)
 
В Кремле заявили о неприкрытой информационной агрессии Запада против России

Пресс-секретарь президента Песков: Запад ведет информационную агрессию против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведёт против России неприкрытую информационную агрессию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут по сути своими заявлениями такую неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать последние заявления Госдепартамента США, который, в частности, не согласился с оценками представителей российского руководства об имеющем место геноциде в Донбассе.
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Вчера, 12:45
Обстановка в Донбассе нагнетается, заявил Песков
Он подчеркнул, что Россия пытается противопоставить таким заявлениям сбалансированную, спокойную и конструктивную точку зрения и призвать к диалогу.
 
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