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РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице
РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице - РИА Новости, 17.02.2022
РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице
Министерство труда и социальной защиты намерено пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и прописать статус самозанятых, сообщает РБК. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T02:53
2022-02-17T02:53
2022-02-17T09:01
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты намерено пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и прописать статус самозанятых, сообщает РБК.Ведомство, по информации издания, планирует создать новую концепцию федерального закона "О занятости населения", адаптировав документ к современным условиям рынка труда. На рассмотрение в Госдуму законопроект внесут во время осенней сессии.Концепция подразумевает изменение порядка выдачи пособий безработным гражданам, а также закрепление статуса самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулировать вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям.Кроме того, документ предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. Не останутся без внимания и вопросы использования заемного труда. Ранее глава Минтруда Антон Котляков заявил, что действующему в России закону о занятости больше 30 лет, и его необходимо обновить. Он уточнил, что Минтруд реагирует на запросы, которые возникают в обществе, в частности, в прошлом году вносились поправки, касающиеся дистанционного формата занятости и условий труда в период пандемии.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
02:53 17.02.2022 (обновлено: 09:01 17.02.2022)
РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице
РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице и закрепит статус самозанятых