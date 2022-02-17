https://ria.ru/20220217/windows-1773279102.html
В Windows 11 появятся неанонсированные функции
В Windows 11 появятся неанонсированные функции - РИА Новости, 17.02.2022
В Windows 11 появятся неанонсированные функции
Операционная система Windows 11 получит несколько новых опций, некоторые из которых не были заявлены ранее. Функции появились в предварительной сборке под... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:27
2022-02-17T11:27
2022-02-17T13:32
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Операционная система Windows 11 получит несколько новых опций, некоторые из которых не были заявлены ранее. Функции появились в предварительной сборке под номером 22557, которая стала доступна участникам программы Insider.Одним из важных нововведений, выпущенных после жалоб пользователей, стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач. Востребованная опция в предыдущих версиях была первоначально удалена из Windows 11.Также в инсайдерской версии Windows 11 нашли папки с иконками и программами в "Пуске", бессрочный режим "Не беспокоить", новые жесты для сенсорных экранов для управления "Пуском" и "Центром уведомлений". Кроме того, в настройках Windows появились рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач подвергся небольшому редизайну.Ранее Microsoft анонсировала выпуск первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшее время. Среди новых возможностей — установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.
https://ria.ru/20211129/windows-1761228568.html
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