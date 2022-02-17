https://ria.ru/20220217/windows-1773279102.html

В Windows 11 появятся неанонсированные функции

В Windows 11 появятся неанонсированные функции - РИА Новости, 17.02.2022

В Windows 11 появятся неанонсированные функции

Операционная система Windows 11 получит несколько новых опций, некоторые из которых не были заявлены ранее. Функции появились в предварительной сборке под... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:27

2022-02-17T11:27

2022-02-17T13:32

наука

технологии

microsoft corporation

windows

google android

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622204_0:5:1786:1010_1920x0_80_0_0_822911df1404f5b22ae7253d00085bc8.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Операционная система Windows 11 получит несколько новых опций, некоторые из которых не были заявлены ранее. Функции появились в предварительной сборке под номером 22557, которая стала доступна участникам программы Insider.Одним из важных нововведений, выпущенных после жалоб пользователей, стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач. Востребованная опция в предыдущих версиях была первоначально удалена из Windows 11.Также в инсайдерской версии Windows 11 нашли папки с иконками и программами в "Пуске", бессрочный режим "Не беспокоить", новые жесты для сенсорных экранов для управления "Пуском" и "Центром уведомлений". Кроме того, в настройках Windows появились рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач подвергся небольшому редизайну.Ранее Microsoft анонсировала выпуск первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшее время. Среди новых возможностей — установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.

https://ria.ru/20211129/windows-1761228568.html

https://ria.ru/20220216/microsoft-1773115395.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, microsoft corporation, windows, google android