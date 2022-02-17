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Наука
https://ria.ru/20220217/windows-1773279102.html
В Windows 11 появятся неанонсированные функции
В Windows 11 появятся неанонсированные функции - РИА Новости, 17.02.2022
В Windows 11 появятся неанонсированные функции
Операционная система Windows 11 получит несколько новых опций, некоторые из которых не были заявлены ранее. Функции появились в предварительной сборке под... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:27
2022-02-17T13:32
наука
технологии
microsoft corporation
windows
google android
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Операционная система Windows 11 получит несколько новых опций, некоторые из которых не были заявлены ранее. Функции появились в предварительной сборке под номером 22557, которая стала доступна участникам программы Insider.Одним из важных нововведений, выпущенных после жалоб пользователей, стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач. Востребованная опция в предыдущих версиях была первоначально удалена из Windows 11.Также в инсайдерской версии Windows 11 нашли папки с иконками и программами в "Пуске", бессрочный режим "Не беспокоить", новые жесты для сенсорных экранов для управления "Пуском" и "Центром уведомлений". Кроме того, в настройках Windows появились рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач подвергся небольшому редизайну.Ранее Microsoft анонсировала выпуск первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшее время. Среди новых возможностей — установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.
https://ria.ru/20211129/windows-1761228568.html
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технологии, microsoft corporation, windows, google android
11:27 17.02.2022 (обновлено: 13:32 17.02.2022)
 

В Windows 11 появятся неанонсированные функции

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Операционная система Windows 11 получит несколько новых опций, некоторые из которых не были заявлены ранее. Функции появились в предварительной сборке под номером 22557, которая стала доступна участникам программы Insider.
Одним из важных нововведений, выпущенных после жалоб пользователей, стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач. Востребованная опция в предыдущих версиях была первоначально удалена из Windows 11.
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Также в инсайдерской версии Windows 11 нашли папки с иконками и программами в "Пуске", бессрочный режим "Не беспокоить", новые жесты для сенсорных экранов для управления "Пуском" и "Центром уведомлений". Кроме того, в настройках Windows появились рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач подвергся небольшому редизайну.
Ранее Microsoft анонсировала выпуск первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшее время. Среди новых возможностей — установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.
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