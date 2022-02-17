https://ria.ru/20220217/vysylka-1773437625.html

МИД объяснил высылку зампосла США Гормана

МИД объяснил высылку зампосла США Гормана - РИА Новости, 18.02.2022

МИД объяснил высылку зампосла США Гормана

Москва предписала заместителю американского посла Барту Горману покинуть Россию в ответ на высылку из США советника-посланника российского посольства, пояснила... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-17T20:59

2022-02-17T20:59

2022-02-18T00:12

сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

вашингтон (город)

мария захарова

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Москва предписала заместителю американского посла Барту Горману покинуть Россию в ответ на высылку из США советника-посланника российского посольства, пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.Как указала Захарова, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали просьбу Москвы продлить пребывание российского дипломата хотя бы до приезда "сменщика"."В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами визовой войны", — подчеркнула она.Захарова напомнила, что именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа — до 30 января и 30 июня текущего года.Как ранее отмечал Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия.Россию полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20220217/vysylka-1773384633.html

https://ria.ru/20220217/gorman-1773397807.html

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сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, вашингтон (город), мария захарова