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Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана
Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана - РИА Новости, 17.02.2022
Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана
Вашингтон рассматривает возможность ответных мер после того, как Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, заявил РИА Новости пресс-атташе... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:42
2022-02-17T16:42
2022-02-17T16:56
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность ответных мер после того, как Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, заявил РИА Новости пресс-атташе американского посольства Джейсон Ребхольц.Он сообщил, что Россия "выслала заместителя посла США Барта Гормана"."Действия России в отношении заместителя руководителя дипломатической миссии мы считаем эскалационным шагом и рассматриваем возможность ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет", - заявил Ребхольц.
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16:42 17.02.2022 (обновлено: 16:56 17.02.2022)
Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана
В США пообещали ответить на высылку из Москвы заместителя посла в России Гормана