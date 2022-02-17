https://ria.ru/20220217/vysylka-1773370594.html

Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана

Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана - РИА Новости, 17.02.2022

Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана

Вашингтон рассматривает возможность ответных мер после того, как Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, заявил РИА Новости пресс-атташе... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:42

2022-02-17T16:42

2022-02-17T16:56

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность ответных мер после того, как Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, заявил РИА Новости пресс-атташе американского посольства Джейсон Ребхольц.Он сообщил, что Россия "выслала заместителя посла США Барта Гормана"."Действия России в отношении заместителя руководителя дипломатической миссии мы считаем эскалационным шагом и рассматриваем возможность ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет", - заявил Ребхольц.

https://ria.ru/20220209/posol-1771950798.html

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сша, в мире, россия