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Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана
Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана - РИА Новости, 17.02.2022
Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана
Вашингтон рассматривает возможность ответных мер после того, как Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, заявил РИА Новости пресс-атташе... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:42
2022-02-17T16:56
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность ответных мер после того, как Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, заявил РИА Новости пресс-атташе американского посольства Джейсон Ребхольц.Он сообщил, что Россия "выслала заместителя посла США Барта Гормана"."Действия России в отношении заместителя руководителя дипломатической миссии мы считаем эскалационным шагом и рассматриваем возможность ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет", - заявил Ребхольц.
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сша, в мире, россия
16:42 17.02.2022 (обновлено: 16:56 17.02.2022)
 
Вашингтон пообещал ответить на высылку Россией заместителя посла Гормана

В США пообещали ответить на высылку из Москвы заместителя посла в России Гормана

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность ответных мер после того, как Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, заявил РИА Новости пресс-атташе американского посольства Джейсон Ребхольц.
Он сообщил, что Россия "выслала заместителя посла США Барта Гормана".
"Действия России в отношении заместителя руководителя дипломатической миссии мы считаем эскалационным шагом и рассматриваем возможность ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет", - заявил Ребхольц.
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