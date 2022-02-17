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Роструд напомнил о нерабочем дне 23 февраля
Роструд напомнил о нерабочем дне 23 февраля - РИА Новости, 17.02.2022
Роструд напомнил о нерабочем дне 23 февраля
В пресс-службе Роструда напомнили о нерабочем праздничном дне 23 февраля, который в этом году выпадает на среду. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:46
2022-02-17T19:51
россия
общество
23 февраля
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В пресс-службе Роструда напомнили о нерабочем праздничном дне 23 февраля, который в этом году выпадает на среду."Среда будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на один час, так как 22 февраля является предпраздничным рабочим днем", — говорится в сообщении.Производственный календарь на 2022 год предусматривает десятидневные новогодние каникулы (31 декабря 2021-го ранее объявили нерабочим днем); трехдневные выходные в честь Международного женского дня, Дня России и Дня народного единства; четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда и Днем Победы; а также один выходной 23 февраля.
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россия, общество, 23 февраля
15:46 17.02.2022 (обновлено: 19:51 17.02.2022)
 
Роструд напомнил о нерабочем дне 23 февраля

Роструд напомнил о выходном на 23 февраля и сокращенном рабочем дне 22 февраля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДень защитника Отечества
День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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День защитника Отечества
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В пресс-службе Роструда напомнили о нерабочем праздничном дне 23 февраля, который в этом году выпадает на среду.
"Среда будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на один час, так как 22 февраля является предпраздничным рабочим днем", — говорится в сообщении.
Производственный календарь на 2022 год предусматривает десятидневные новогодние каникулы (31 декабря 2021-го ранее объявили нерабочим днем); трехдневные выходные в честь Международного женского дня, Дня России и Дня народного единства; четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда и Днем Победы; а также один выходной 23 февраля.
Праздничное оформление, приуроченное ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля 2021, 00:28
День защитника Отечества
 
РоссияОбщество23 февраля
 
 
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