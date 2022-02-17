https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773426915.html

В Британии опубликовали карту "вторжения" России на Украину

В Британии опубликовали карту "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 18.02.2022

В Британии опубликовали карту "вторжения" России на Украину

Минобороны Великобритании опубликовало карту "направлений вторжения" России на Украину, обозначив в ее названии президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-17T19:57

2022-02-17T19:57

2022-02-18T00:06

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ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Минобороны Великобритании опубликовало карту "направлений вторжения" России на Украину, обозначив в ее названии президента РФ Владимира Путина.На схеме под названием "Возможная ось вторжения президента Путина", представленной в официальном Twitter ведомства, стрелками изображены две фазы наземного наступления.Первая, по мнению британских военных, включает направления с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма - вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фраза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. При этом Минобороны Британии пишет, что схемы "приведены исключительно в иллюстративных целях"."Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения", - отметили в британском ведомстве, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Во вторник два британских издания – таблоид The Sun и газета Mirror - опубликовали новость о том, что вторжение Вооруженных сил России на территорию Украины произойдет ровно в час по полуночи по Лондону в ночь на 16 февраля. На следующий день Sun отредактировала на сайте свою статью, а Mirror опубликовала новый текст с констатацией факта, что "вторжение" не состоялось. Глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл в среду заявил, что Россия, вопреки сообщениям об отводе войск после учений, продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной, при этом он не привел никаких доказательств.Заявления британской стороны поступают на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773357562.html

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