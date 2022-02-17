https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773392085.html
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину в ближайшие дни
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину в ближайшие дни - РИА Новости, 17.02.2022
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину в ближайшие дни
Президент США Джо Байден заявил, что риск российского вторжения на Украину остается. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:38
2022-02-17T17:38
2022-02-17T19:11
в мире
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джо байден
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что риск российского вторжения на Украину остается."Это может произойти в течение нескольких дней", — сказал он журналистам.По его словам, Кремль не только не отвел войска от границы, но и стянул туда дополнительные соединения."У нас есть основания считать, что они проводят операцию под чужим флагом, чтобы иметь предлог для того, чтобы войти", — добавил американский президент.Возможность такого сценария Байден назвал "очень высокой", но дал понять, что пути для дипломатического урегулирования кризиса остаются.В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр
17:38 17.02.2022 (обновлено: 19:11 17.02.2022)
Байден утверждает, что Россия "нападет" на Украину в ближайшие дни
Президент США Байден утверждает, что вероятность вторжения России на Украину очень высокая
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что риск российского вторжения на Украину остается.
"Это может произойти в течение нескольких дней", — сказал он журналистам.
По его словам, Кремль не только не отвел войска от границы, но и стянул туда дополнительные соединения.
"У нас есть основания считать, что они проводят операцию под чужим флагом, чтобы иметь предлог для того, чтобы войти", — добавил американский президент.
Возможность такого сценария Байден назвал "очень высокой", но дал понять, что пути для дипломатического урегулирования кризиса остаются.
В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе
. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева
, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР
и ЛНР
больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.