https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773391258.html

Паника из-за слухов о "вторжении" работает против Украины, заявил Зеленский

Паника из-за слухов о "вторжении" работает против Украины, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.02.2022

Паника из-за слухов о "вторжении" работает против Украины, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления о датах якобы "вторжения" РФ в Украину и паника, которая из-за этого происходит, работают против... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:35

2022-02-17T17:35

2022-02-17T17:51

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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления о датах якобы "вторжения" РФ в Украину и паника, которая из-за этого происходит, работают против Украины."Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся. Но с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно. Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки невменяемые. Потому все эти "даты" и паника – все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", - сказал Зеленский агентству "РБК-Украина".Он добавил, что существующее напряжение может продлиться надолго, Украине нельзя на него поддаваться. "Проблема в том, что эта история может сейчас продолжаться достаточно долго, держать в состоянии напряжения. Но нам нельзя в этот поезд садиться. Мы едем в другую сторону", - добавил глава украинского государства.В сообщении в четверг МИД России еще раз подчеркнул, что никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков и дипломатов по разным датам "вторжения РФ на Украину" неприемлемы.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/posolstvo-1773154764.html

https://ria.ru/20220216/otel-1773124619.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский, россия