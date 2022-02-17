https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773378285.html

Никакого "вторжения" на Украину нет и не планируется, заявили в МИД

Никакого "вторжения" на Украину нет и не планируется, заявили в МИД - РИА Новости, 17.02.2022

Никакого "вторжения" на Украину нет и не планируется, заявили в МИД

Никакого "российского вторжения" на Украину, нет и не планируется, говорится в сообщении МИД России в связи с передачей письменной реакции на ответ американской РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:02

2022-02-17T17:02

2022-02-17T17:05

ситуация в днр и лнр

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сша

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Никакого "российского вторжения" на Украину, нет и не планируется, говорится в сообщении МИД России в связи с передачей письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности."Никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - говорится в тексте."Упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов. Утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов",- добавили в МИД РФ.США свой ответ на предложения публиковать отказались, но позже он был "слит" в прессу.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773263553.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)