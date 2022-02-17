https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773357562.html

В Британии обвинили Россию в фабрикации повода для "вторжения" на Украину

В Британии обвинили Россию в фабрикации повода для "вторжения" на Украину - РИА Новости, 17.02.2022

В Британии обвинили Россию в фабрикации повода для "вторжения" на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для эскалации ситуации на Украине, несмотря на неоднократные... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:08

2022-02-17T16:08

2022-02-17T16:08

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лиз трасс

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ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для эскалации ситуации на Украине, несмотря на неоднократные опровержения Россией подобных планов.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ."Сообщения о предположительной ненормальной военной активности Украины на Донбассе – наглая попытка российского правительства сфабриковать повод для вторжения", - утверждает Трасс в Twitter, добавляя, что Британия продолжит предавать огласке "кампанию по дезинформации" со стороны России.Заявления британской стороны поступают на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/konkurentsiya-1773275818.html

https://ria.ru/20220216/zakharova-1773187778.html

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335527.html

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в мире, великобритания, россия, украина, форин-офис, лиз трасс