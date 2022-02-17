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В Кремле назвали слухи о "вторжении" на Украину после 20 февраля фейками
В Кремле назвали слухи о "вторжении" на Украину после 20 февраля фейками - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле назвали слухи о "вторжении" на Украину после 20 февраля фейками
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все слышали много дат начала якобы российского "вторжения", но все это оказалось безответственными... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:47
2022-02-17T13:47
2022-02-17T14:04
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все слышали много дат начала якобы российского "вторжения", но все это оказалось безответственными фейками и вбросами.Так он ответил на вопрос журналиста о заявлении газеты Politico о том, что Россия якобы нападет на Украину после 20 февраля."Так, ну после 20 февраля. Мы с вами слышали много дат, в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Наверное, это очередной фейк. Надеюсь, хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", - сказал Песков.Американская газета Politico, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля , а названная ранее в западных СМИ дата "наступления" 16 февраля "отвлекла внимание от ключевых дат".Ранее Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
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в мире, украина, россия
13:47 17.02.2022 (обновлено: 14:04 17.02.2022)
В Кремле назвали слухи о "вторжении" на Украину после 20 февраля фейками
В Кремле назвали утверждения СМИ о "вторжении" на Украину после 20 февраля фейками
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все слышали много дат начала якобы российского "вторжения", но все это оказалось безответственными фейками и вбросами.
Так он ответил на вопрос журналиста о заявлении газеты Politico о том, что Россия якобы нападет на Украину
после 20 февраля.
"Так, ну после 20 февраля. Мы с вами слышали много дат, в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Наверное, это очередной фейк. Надеюсь, хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", - сказал Песков.
Американская газета Politico, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля , а названная ранее в западных СМИ дата "наступления" 16 февраля "отвлекла внимание от ключевых дат".
Ранее Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден
на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза
и НАТО
назвал датой "вторжения" России
на Украину 16 февраля.