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Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе - РИА Новости, 17.02.2022

Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:20

2022-02-17T19:20

2022-02-17T20:50

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе."Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта", - сказал он на заседании СБ ООН.Он добавил, что США также предлагает России встречи в формате Совета РФ-НАТО и ОБСЕ.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/bayden-1773422926.html

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