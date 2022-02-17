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Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе
Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе - РИА Новости, 17.02.2022
Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:20
2022-02-17T20:50
в мире
сша
россия
нато
обсе
совет россия-нато
энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе."Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта", - сказал он на заседании СБ ООН.Он добавил, что США также предлагает России встречи в формате Совета РФ-НАТО и ОБСЕ.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220217/bayden-1773422926.html
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Блинкен прошел мимо журналистов после выступления в Совете безопасности
Блинкен прошел мимо журналистов после выступления в Совете безопасности
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в мире, сша, россия, нато, обсе, совет россия-нато, энтони блинкен, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, европа
19:20 17.02.2022 (обновлено: 20:50 17.02.2022)
 
Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

Госсекретарь США Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе.
"Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта", - сказал он на заседании СБ ООН.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 19:31
Слова Байдена о "нападении на Украину" нагнетают ситуацию, заявили в Кремле
Он добавил, что США также предлагает России встречи в формате Совета РФ-НАТО и ОБСЕ.
"Эти встречи могли бы стать основой для саммита ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимопониманий по нашим взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности", - добавил он.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:47
Россия "движется к вторжению" на Украину, утверждает постпред США в ООН
 
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