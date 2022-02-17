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Встреча с Путиным разблокирует отношения двух стран, заявил Зеленский
Встреча с Путиным разблокирует отношения двух стран, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.02.2022
Встреча с Путиным разблокирует отношения двух стран, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между странами. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:12
2022-02-17T18:12
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между странами."Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор", - сказал Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина"."Президенты могут выйти со встречи и сказать: "В ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле". Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", - добавил он.
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
18:12 17.02.2022
 
Встреча с Путиным разблокирует отношения двух стран, заявил Зеленский

Президент Зеленский: встреча с Путиным разблокирует отношения Украины и России

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между странами.
"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор", - сказал Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина".
"Президенты могут выйти со встречи и сказать: "В ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле". Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", - добавил он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 13:18
В Кремле ответили на вопрос, согласен ли Путин на встречу с Зеленским
 
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