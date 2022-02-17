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В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с премьером Японии

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с премьером Японии - РИА Новости, 17.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с премьером Японии

Ясности по встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Японии Фумио Кисидой пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:48

2022-02-17T17:48

2022-02-17T17:48

политика

россия

япония

владимир путин

фумио кисида

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ясности по встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Японии Фумио Кисидой пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В четверг президент РФ поговорил по телефону с Кисидой, лидеры условились о продолжении контактов."Пока ясности нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможна ли личная встреча, ведется ли ее проработка и когда она может состояться

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политика, россия, япония, владимир путин, фумио кисида, дмитрий песков