https://ria.ru/20220217/vstrecha-1773298938.html

В Кремле рассказали о сигналах от Киева о встрече

В Кремле рассказали о сигналах от Киева о встрече - РИА Новости, 17.02.2022

В Кремле рассказали о сигналах от Киева о встрече

Кремль получал сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но ответа о целях этой... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:40

2022-02-17T12:40

2022-02-17T14:12

россия

украина

донбасс

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кремль получал сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но ответа о целях этой встречи не было, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - сказал Песков в ответ на вопрос, были ли такие запросы от Киева.По его словам, Украина предлагает встречаться на высшем уровне для обсуждения проблемы Донбасса."Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220217/mirotvortsy-1773323463.html

https://ria.ru/20220217/granitsy-1773315984.html

россия

украина

донбасс

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россия, украина, донбасс, дмитрий песков, в мире