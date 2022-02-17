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В Кремле рассказали о сигналах от Киева о встрече
В Кремле рассказали о сигналах от Киева о встрече - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле рассказали о сигналах от Киева о встрече
Кремль получал сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но ответа о целях этой... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:40
2022-02-17T12:40
2022-02-17T14:12
россия
украина
донбасс
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кремль получал сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но ответа о целях этой встречи не было, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - сказал Песков в ответ на вопрос, были ли такие запросы от Киева.По его словам, Украина предлагает встречаться на высшем уровне для обсуждения проблемы Донбасса."Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", - добавил Песков.
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россия, украина, донбасс, дмитрий песков, в мире
12:40 17.02.2022 (обновлено: 14:12 17.02.2022)
В Кремле рассказали о сигналах от Киева о встрече
Песков: Кремль получал сигналы от Киева о встрече, но ответа о ее целях не было