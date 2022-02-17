https://ria.ru/20220217/vrachi-1773457324.html

Ярославская область направит 100 млн рублей на жилье для сельских врачей

Ярославская область направит 100 млн рублей на жилье для сельских врачей - РИА Новости, 17.02.2022

Ярославская область направит 100 млн рублей на жилье для сельских врачей

Ярославская область направит 100 миллионов рублей на приобретение жилья для сельских врачей, чтобы решить проблему дефицита медицинских кадров в отдаленных... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T23:40

2022-02-17T23:40

2022-02-17T23:52

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Ярославская область направит 100 миллионов рублей на приобретение жилья для сельских врачей, чтобы решить проблему дефицита медицинских кадров в отдаленных населенных пунктах, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.Вечером в четверг Михаил Евраев провел на телеканале "Россия 24" прямую линию с жителями региона. Многие звонившие поднимали вопросы здравоохранения, в частности, дефицита врачей на селе."Действительно, в отдаленных сельских территориях со специалистами беда, их нет, потому что люди не хотят ехать…, это действительно является очень серьезной проблемой. Именно поэтому мы сейчас… выделили 100 миллионов рублей на приобретение квартир для врачей, которые поедут работать в наши районы", - рассказал Евраев.Суть программы, по его словам, в том, что служебное жилье предоставляется медицинскому специалисту сразу по приезду в село, а спустя несколько лет работы – вопрос по количеству лет пока в стадии разработки - эта квартира переходит в собственность медика."Это должно создать такую мотивацию, чтобы в наших отдаленных сельских территориях не было такого, что нет врачей. Это наше ключевое направление", - подчеркнул врио губернатора.Евраев отметил, что правительство региона плотно занимается вопросами заработной платы врачей, обеспечением медицинских учреждений оборудованием. Особенно остро, по его словам, вопрос оснащенности стоит в районных поликлиниках. Он подчеркнул – важно добиться того, чтобы диагностика проводилась на месте, и сельским жителям не приходилось ехать для этого в город."Могу сказать, что в 2022 году расходы на сферу здравоохранения будут серьезно увеличены. Мы уже внесли поправки в областной бюджет и направили дополнительные средства на строительство хирургического корпуса онкобольницы, на приобретение и монтаж модульной пристройки больницы имени Соловьева, на модернизацию и приведение в нормативное состояние системы кислородоснабжения больницы имени Семашко", - рассказал Евраев.

https://ria.ru/20220216/konkurs-1773134476.html

https://ria.ru/20220214/razvitie-1772749680.html

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общество, михаил евраев, ярославская область