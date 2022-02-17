https://ria.ru/20220217/vpn-1773236530.html
Аналитик объяснила, может ли VPN спасти от кражи личных и банковских данных
Аналитик объяснила, может ли VPN спасти от кражи личных и банковских данных - РИА Новости, 17.02.2022
Аналитик объяснила, может ли VPN спасти от кражи личных и банковских данных
VPN не обеспечивает защиту от кражи персональных и банковских данных, для похищения такой информации мошенники применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T03:41
2022-02-17T03:41
2022-02-17T03:41
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. VPN не обеспечивает защиту от кражи персональных и банковских данных, для похищения такой информации мошенники применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву самостоятельно передать ценные сведения, рассказала РИА Новости аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.Она отметила, что исключение составляют сервисы, которые дополнительно анализируют репутацию веб-сайтов и могут предотвратить переходы по небезопасным ссылкам.В то же время эксперт обратила внимание на то, что утечки данных клиентов VPN-сервисов возникали неоднократно - в 2021 году, например, соответствующие базы были выставлены на продажу в даркнете. "Поэтому, предоставляя какие-либо данные неизвестному поставщику этой услуги, нельзя с уверенностью сказать, что они не будут переданы третьей стороне. Это касается, в частности, бесплатных VPN-сервисов, которыми наверняка и пользуется большинство россиян", - пояснила Лынова.Она добавила, что для обеспечения конфиденциальности ценной информации пользователям прежде всего необходимо соблюдать кибергигиену: обходить стороной подозрительные ресурсы и сообщать личную информацию, лишь удостоверившись в надежности источника запроса.
https://ria.ru/20211030/zaschita-1756963882.html
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технологии, общество, россия
Аналитик объяснила, может ли VPN спасти от кражи личных и банковских данных
Аналитик Angara Security Лынова: VPN не спасает от кражи личных и банковских данных
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. VPN не обеспечивает защиту от кражи персональных и банковских данных, для похищения такой информации мошенники применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву самостоятельно передать ценные сведения, рассказала РИА Новости аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.
"Учитывая, что больше всего пользователи беспокоятся за сохранность личных и банковских данных, необходимо кое-что прояснить. Для похищения этих данных у пользователя хакеры, как правило, применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву собственноручно передать ценную информацию мошеннику. В этом случае VPN-соединение не обеспечит должную защиту", - сказала аналитик.
Она отметила, что исключение составляют сервисы, которые дополнительно анализируют репутацию веб-сайтов и могут предотвратить переходы по небезопасным ссылкам.
В то же время эксперт обратила внимание на то, что утечки данных клиентов VPN-сервисов возникали неоднократно - в 2021 году, например, соответствующие базы были выставлены на продажу в даркнете. "Поэтому, предоставляя какие-либо данные неизвестному поставщику этой услуги, нельзя с уверенностью сказать, что они не будут переданы третьей стороне. Это касается, в частности, бесплатных VPN-сервисов, которыми наверняка и пользуется большинство россиян", - пояснила Лынова.
Она добавила, что для обеспечения конфиденциальности ценной информации пользователям прежде всего необходимо соблюдать кибергигиену: обходить стороной подозрительные ресурсы и сообщать личную информацию, лишь удостоверившись в надежности источника запроса.