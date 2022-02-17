https://ria.ru/20220217/vpn-1773236530.html

Аналитик объяснила, может ли VPN спасти от кражи личных и банковских данных

Аналитик объяснила, может ли VPN спасти от кражи личных и банковских данных - РИА Новости, 17.02.2022

Аналитик объяснила, может ли VPN спасти от кражи личных и банковских данных

VPN не обеспечивает защиту от кражи персональных и банковских данных, для похищения такой информации мошенники применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:41

2022-02-17T03:41

2022-02-17T03:41

технологии

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148636/83/1486368380_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_1a09f0b7f1c30a2942cd227a53fcf894.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. VPN не обеспечивает защиту от кражи персональных и банковских данных, для похищения такой информации мошенники применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву самостоятельно передать ценные сведения, рассказала РИА Новости аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.Она отметила, что исключение составляют сервисы, которые дополнительно анализируют репутацию веб-сайтов и могут предотвратить переходы по небезопасным ссылкам.В то же время эксперт обратила внимание на то, что утечки данных клиентов VPN-сервисов возникали неоднократно - в 2021 году, например, соответствующие базы были выставлены на продажу в даркнете. "Поэтому, предоставляя какие-либо данные неизвестному поставщику этой услуги, нельзя с уверенностью сказать, что они не будут переданы третьей стороне. Это касается, в частности, бесплатных VPN-сервисов, которыми наверняка и пользуется большинство россиян", - пояснила Лынова.Она добавила, что для обеспечения конфиденциальности ценной информации пользователям прежде всего необходимо соблюдать кибергигиену: обходить стороной подозрительные ресурсы и сообщать личную информацию, лишь удостоверившись в надежности источника запроса.

https://ria.ru/20211030/zaschita-1756963882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, россия