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Песков ответил на вопрос о здоровье внуков Путина
Песков ответил на вопрос о здоровье внуков Путина - РИА Новости, 17.02.2022
Песков ответил на вопрос о здоровье внуков Путина
О здоровье внуков президента России Владимира Путина заботятся должным образом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг журналистам. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:21
2022-02-17T14:21
2022-02-17T14:21
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. О здоровье внуков президента России Владимира Путина заботятся должным образом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг журналистам."Об их здоровье заботятся должным образом", - заявил Песков, отвечая на вопрос про здоровье внуков президента России.Также он рассказал, как относятся в Кремле к словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к ковиду."В данном случае не важно, как к ней относятся в Кремле. Специалисты, наверное, должны давать свои заверения. Понятно, что очень-очень многие дети переболели уже, переболели бессимптомно. Я уж не знаю, есть у них антитела, нет у них антител", - отметил Песков.Про наличие антител у своей дочери Нади пресс-секретарь президента ответил, что "антитела у Наденьки мы никогда не мерили и не знаем, есть ли у неё антитела".
https://ria.ru/20220119/putin-1768536474.html
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общество, александр гинцбург, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о здоровье внуков Путина
Пресс-секретарь Песков о здоровье внуков Путина: о них заботятся должным образом